Wintergaudi in München: Wo der Eisstock schön gleitet

Sich mit Freunden zu einem privaten Eisstockturnier treffen, ist eine echte Gaudi. Wie gut, dass inzwischen viele Bahnen gar kein Eis mehr brauchen. Ein Überblick.

München - Ski-Fahren, Rodeln und Schlittschuhfahren – ob's kalt genug dafür ist und genug Schnee liegt, wird immer mehr zur Glückssache. Doch Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Auf den Skipisten hilft man sich daher schon länger mit Kunstschnee und auch fürs Eisstockschießen hat man einen Weg gefunden, um trotz lauer Temperaturen nicht auf den Winterspaß verzichten zu müssen: Kunsteisstockbahnen kommen nämlich ganz ohne Minusgrade aus. Und die Münchner haben Glück, denn die Stadt ist bereits recht gut ausgestattet.

Viele Biergärten sind zum Beispiel in beeindruckende Wintersportlandschaften umfunktioniert worden und laden mit bunten Lichtern und Glühwein zur geselligen Eisstock-Gaudi ein. Besonders spektakulär sind die Dachterrassen-Anlagen über den Dächern Münchens, hier kann man während der sportlichen Betätigung auch die tolle Aussicht genießen. Die AZ stellt Ihnen einige schöne Bahnen vor.

Container Collective im Werksviertel

Kreativ geht's wie immer im Münchner Osten im Werksviertel zu: Im Winterwunderwerk kann man auf der Knödel-, der Werks- oder auf der Kartoffelbahn sein Talent im Eisstockschießen testen. Eine der drei Bahnen kann man inklusive Verpflegung online buchen. Vor Ort gibt es Eisstöcke und Dauben zum Ausleihen. Auch ein Set für Kinder ist vorhanden. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Glühwein, Schinken-Käse-Toast und Kartoffelsuppe.

Buchung:

Kosten: 99 Euro pro 45 Minuten

Öffnungszeiten: bis 5. Februar täglich 11-22.15 Uhr

Adresse: Atelierstraße 1, Container Collective

Fitzroy im Werk 4

Es ist vermutlich die Bahn mit dem tollsten Ausblick: Über den Dächern der Stadt, auf der Terrasse des Fitzroy Restaurants im 15. Stock, kann mein beim Eisstockschießen das Alpenpanorama genießen.

Geheimtipp: Auf der Dachterrasse des Restaurants Fitzroy am Ostbahnhof hat man beim Spielen einen wunderbaren Ausblick auf die Alpen. © Bernd Wackerbauer

Buchung:

Kosten: 99 Euro pro 45 Minuten

Öffnungszeiten: täglich mittags bis abends auf Anfrage

Adresse: Atelierstraße 22, Werk 4

Bamberger Haus

Bis Ende Februar kann man sich bei jedem Wetter an den Eisstockbahnen des Bamberger Haus im Luitpoldpark vergnügen. Im Biergarten, der in ein buntes Winterwunderland verwandelt wurde, kann man bei heißem Glühwein und bayerischen Snacks Kräfte für die nächste Eisstock-Partie sammeln.

Buchung: oder telefonisch unter 089/322128213

Kosten: ab 69 Euro pro Stunde, Zubehör im Preis inbegriffen

Öffnungszeiten: bis 26. Februar, Mi-Fr 15-22 Uhr, Sa-So 12-20 Uhr

Adresse: Brunnerstraße 2

Eisstockschießen am Nockherberg

Auch droben am Nockherberg geht Eisstockschießen ohne Schnee, auf einer der fünf Kunsteisbahnen. Zum Ausruhen und Zuschauen stehen überdachte Sitzmöglichkeiten rund um die Eisstockbahnen zur Verfügung. An der "Dahoam in Minga"-Bar bekommt man Cocktails und Glühwein.

Buchung:

Kosten: ab 48 Euro pro 50 Minuten

Öffnungszeiten: bis 28. Februar 2023, täglich 14-22 Uhr

Adresse: Hochstraße 77

Hirschgarten

An den Eisbahnen im Biergarten des Königlichen Hirschgartens wird man mit Getränken und Essen versorgt. Wer friert, kann sich an Holzöfen aufwärmen.

Buchung:

Kosten: ab 30 Euro pro Stunde, fünf Euro pro Eisstock

Öffnungszeiten: bis 26. Februar

Adresse: Hirschgarten 1

Löwenbräukeller

Am Stiglmaierplatz kann man schon seit 2018 im Winter Eisstöcke über die bunt beleuchteten Bahnen gleiten lassen.

Buchung:

Kosten: ab ca. 55 Euro pro Stunde

Öffnungszeiten: bis 28. Februar

Adresse: Nymphenburger Straße 2

Augustinerkeller

Die Eisstockbahnen im Biergarten des Augustiner-Kellers haben Seltenheitswert in München: Hier spielt man nicht auf Kunststoff, sondern auf echtem Eis. Das funktioniert durch Kühlaggregate unter den Bahnen.

Im Augustiner Keller gibt es sogar noch Bahnen mit richtigem Eis. © Bernd Wackerbauer

Buchung: oder telefonisch unter 089/594393

Kosten: 30 Euro pro Stunde, fünf Euro pro Eisstock

Öffnungszeiten: täglich 10-23 Uhr

Adresse: Arnulfstraße 52

Café Bellevue

Auf der Terrasse des Café Bellevue am Nordbad findet man eine Eisstockbahn mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, einer Feuerschale, Heizpilzen und Stehtischen.

Buchung: E-Mail an hello@bellevue-muenchen.de

Kosten: 20 Euro pro 30 Minuten

Öffnungszeiten: bis 15. März

Adresse: Schleißheimer Straße 142a

Zum Straubinger

Wintersport geht auch mitten in der Innenstadt, im Wirtshaus zum Straubinger. Getränke gibt's hier an der Glühwein-Hütte. Das Areal ist teilweise überdacht, außerdem gibt es wärmende Feuersäulen.

Buchung:

Kosten: Zwei Stunden ab 100 Euro

Öffnungszeiten: noch bis 10. Februar, Di-So 12-22 Uhr, Montag Ruhetag

Adresse: Blumenstraße 5

Frau im Mond

Eine weitere Bahn mit schönem Ausblick findet man an der Isar: Das neue Restaurant "Frau im Mond" im Deutschen Museum hat eine Kunstbahn auf seiner Terrasse aufgebaut.

Buchung: oder telefonisch unter 089/89058457

Kosten: 60 Euro pro Stunde

Öffnungszeiten: Mo-Sa 16-22 Uhr, So 16-18 Uhr

Adresse: Museumsinsel 1

Park Café

Wer hier mit einer Tasse Glühwein und Nürnberger Rostbratwürstln oder heißen Maroni sein Glück beim Eisstockschießen probieren möchte, muss sich schicken: Die Anlage hat nur noch bis Freitag, 27. Januar geöffnet.

Auch im Park Café kann man auf mehreren Bahnen diesen besonderen Wintersport genießen. © Bernd Wackerbauer

Buchung: 089/516179815 oder willkommen@parkcafe089.de

Kosten: 39 Euro pro Stunde, sechs Euro pro Eisstock

Öffnungszeiten: bis 27. Januar, Montag Ruhetag, Di-Sa 12-22 Uhr, So 12-17 Uhr

Adresse: Sophienstraße 7

Infos für Anfänger: Die Spielregeln fürs Eisstockschießen

Zwei Mannschaften treten gegeneinander an. Ein Team besteht in der Regel aus vier Personen. Zum Spielen benötigt man Eisstöcke und eine Zielscheibe, die sogenannte "Daube". Das Spielfeld besteht aus einem Standfeld, einem Zielfeld und dem ganzen länglichen Bereich dazwischen.

Ein Eisstock wird mit einer Hand am Stiel genommen und schwungvoll auf die Eisbahn gesetzt, dort gleitet er in Richtung der Zielscheibe. Eisstockschießen gehört zu den Präzisionssportarten. Ziel ist es, die Eisstöcke der eigenen Mannschaft so nah wie möglich zur Daube zu bringen. Diese wird auf dem Mittelkreuz des Zielfeldes platziert. Erreicht ein Stock nicht das Zielfeld, kommt er aus dem Spiel.

Nachdem beide Mannschaften ihre vier Stöcke geschossen haben, ist die erste "Kehre", der erste Durchgang, beendet. Die Mannschaft, deren Eisstock sich am Ende einer Kehre in Bestlage, also am nächsten zur Daube befindet, gewinnt drei Stockpunkte. Jeder weitere Stock, der näher an der Daube platziert wird als der bestplatzierte Eisstock des Gegners, wird mit zwei Stockpunkten bewertet. Der Gegner geht in dieser Kehre leer aus.

Nach dem ersten Durchgang wird in der Gegenrichtung weitergespielt. Das Ziel wird damit automatisch zum Standfeld um umgekehrt. Es werden insgesamt sechs Kehren gespielt, wobei immer abwechselnd begonnen wird. Wer nach sechs Kehren die meisten Stockpunkte auf dem Konto hat, bekommt zwei Siegpunkte. Die Mannschaft, die am Ende des Wettbewerbs die meisten Siegpunkte hat, gewinnt.