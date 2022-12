Die gute Nachricht: Die Radlwerkstatt bleibt erhalten

Die AZ schreibt im Advent jeden Tag über eine frohe Botschaft aus diesem Jahr.

Fritz Winbeck in der Radlwerkstatt R18 in Milbertshofen. Dort muss das Projekt raus - inzwischen steht der neue Standort fest.

In der Radwerkstatt 18 finden Jugendliche, die es sonst schwer haben, eine Perspektive. Doch Anfang des Jahres stand das Projekt vor dem Aus. Denn der Mietvertrag in den Räumlichkeiten in Milbertshofen wurde nicht verlängert. 20 Jahre lang hatten junge Menschen mit einem holprigen Lebenslauf Fahrräder repariert und verkauft. Lange war nicht klar, ob sich in München überhaupt wieder eine neue Werkstatt findet.

Umzug nach Allach

Im Juni kam die Erleichterung: Die Werkstatt zieht Anfang 2023 nach Allach. Das Gebäude in Milbertshofen wurde verkauft und soll abgerissen werden, damit dort Wohnungen gebaut werden können. Der Leiter der Werkstatt Fritz Winbeck verriet der AZ: "Wir werden unsere neue Werkstatt in einem denkmalgeschützten Gebäude in einem Wohngebiet in Allach einrichten."

Er bezeichnete es als ein Glück, dass die Radlwerkstatt erhalten bleibt. Winbeck ist schon seit 30 Jahren dabei und wollte sich eigentlich schon in den Ruhestand verabschieden. Doch den verschiebt er erstmal - bis der Umzug nach Allach abgeschlossen und ein Nachfolger gefunden ist.