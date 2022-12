"Brutale Entmietung": Bewohner des Sigi-Sommer-Hauses müssen zittern

Die Bewohner von Sigi Sommers Elternhaus in Sendling erleben ein Drama. Rund 30 Parteien wehren sich mit Hilfe des Münchner Mietervereins: "Altmieter sind für die neuen Eigentümer Gift."

"Wir bleiben hier!" – Die Sigi-Sommer-Mietergemeinschaft hat in ihrem Haus Ecke Bruderhof-/Schäftlarnstraße ein gelbes Protest-Banner aufgehängt.

Sendling - Die Bruderhofstraße 43 ist in vielen Zeitungskolumnen über München verewigt. Denn die Familie des Münchner Stadtpoeten Sigi Sommer lebte im dritten Stock. Als Hommage an den Journalisten und Schriftsteller heißt das grüne Gras-Dreieck vor dem Haus seit 2009 zudem Sigi-Sommer-Platz.

Doch den 34 Mietparteien im Gründerzeithaus von 1911 droht eine "brutale Entmietung", so Mietersprecher Albert Knoll. Die Bewohner haben sich deshalb zur Sigi-Sommer-Mietgemeinschaft zusammengetan. Wer noch nicht drin war, ist in den Münchner Mieterverein eingetreten, der sie professionell berät und unterstützt.

Drohende Entmietung bis 2023

Das ist geschehen: Das historische Eckhaus in Sendling, mit Zweit-Eingang in der Schäftlarnstraße, ist im Sommer verkauft worden – von Privat an die Wohnungsbaugesellschaft VK Wohnbau GmbH.

Noch im selben Monat gab es eine Mieterhöhung und eine Sanierungsankündigung. "Bedroht haben wir uns gefühlt, als uns geraten wurde, bis April 2023 auszuziehen – und einzelnen Mietern unterschiedliche Umzugspauschalen zwischen 5.000 und 15.000 Euro angeboten worden sind", erklärt ein fassungsloser Albert Knoll.

Öffentlich an die Türen geklebt: "Wir sind Teil der Mietergemeinschaft" © Daniel von Loeper

Mieter kämpferisch: "Wir protestieren gegen die Einschüchterungen"

"Wieder wird ein Haus entmietet und bezahlbarer Wohnraum zerstört", steht auf dem Banner, das die Sigi-Sommer-Mietergemeinschaft deshalb am Dienstag von Balkon zu Balkon gespannt hat. "Wir stehen zusammen. Wir protestieren gegen die Einschüchterungen", sagen die Mieter. Ein Teil hat Zettel an die Tür geklebt mit der Aufschrift: "Wir bleiben hier".

Die Folge: Nach ein paar Tagen waren die meisten abgerissen. "Nun haben wir neue Zettel aufgehängt mit dem Hinweis, dass ein Abreißen strafrechtliche Folgen hat", erklärt Knoll.

Knoll: "Sigi Sommer würde sich im Grab umdrehen"

Am Dienstag hat sich die Mietergemeinschaft an den Sendlinger Bezirksausschuss gewandt. Mietersprecher Albert Knoll erklärte in der Sitzung: "Altmieter sind für die neuen Eigentümer Gift. Altmietverträge sind schlecht, danach wird gehandelt. Sigi Sommer würde sich im Grab umdrehen."

Sigi Sommers Cousine Helga Lauterbach-Sommer lebt noch im Haus. "Für sie wäre es erschütternd, auszuziehen", sagt Knoll. Stephan Immerfall von der Rechtsabteilung des Mietervereins, antwortet den Mietern: "Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Wir kennen diese Spielchen. Wir sind gewappnet. Der Eigentümer wird versuchen, die Mieter auseinanderzubringen." Das geschehe oft perfide und planvoll, ergänzt er später.

Mietersprecher Albert Knoll (links) und Politiker Jens Jan Erdmann (Grüne). © Daniel von Loeper

Dringlichkeitsantrag: Prüfung auf Denkmalschutz

Jens Jan Erdmann von den Grünen im Bezirksausschuss Sendling ist zufällig einer der bedrohten Mieter. Erdmann stellt den Dringlichkeitsantrag: Die Untere Denkmalschutzbehörde möge prüfen, ob das Gebäude Denkmaleigenschaften besitzt – und dem Besitzer untersagen, bauliche Maßnahmen durchzuführen, bis ein Ergebnis vorliegt.

Eigentümer bietet Auszugs-Prämien an

Der neue Eigentümer hatte das Haus für 16,5 Millionen Euro gekauft. "Eine Mieterin ist angesprochen worden, ob sie für eine Prämie andere Mieter zum Auszug überredet. Das Haus soll sich leeren", erklärt Albert Knoll die Auswüchse.

Die Sendlinger Mieter wollen bleiben – und eine Luxussanierung verhindern. Ganz im Sinne des Stadtpoeten Sigi Sommer. Der blickte in seinen Milieustudien gerne auf gute Gemeinschaften und die kleinen Leute. Auch und gerade daheim in Sendling.