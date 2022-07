Hochhäuser in München? Die AZ führt die spannendste Debatte der Stadt

Die AZ lädt ihre Leserinnen und Leser am Montag, 18. Juli, zu einer abendlichen Podiumsveranstaltung zum Thema Hochhäuser ein. Alle Infos zu den prominenten Gästen und der Ticket-Reservierung finden Sie hier.

Darf es so sehr in die Höhe gehen oder nicht? Darüber diskutieren wir mit prominenten Gästen.

München - Es ist die spannendste politische Diskussion des Jahres in der Stadt. Fast jeder Münchner hat spontan eine Meinung dazu. Müssen endlich ernsthafte Hochhäuser gebaut werden – wie es einer Großstadt gut zu Gesicht steht? Oder ist es gerade Münchens Charme, dass es hier auch stadtgestalterisch noch ein bisserl gemütlicher zugeht? Im Streit um die geplanten Türme an der Paketposthalle ist sogar die Forderung aufgetaucht, nur noch bis 60 (statt bisher 99) Meter bauen zu dürfen.

Vieles deutet darauf hin, dass die Münchner wieder selbst entscheiden werden. Und es zu einem Bürgerentscheid zur Hochhausfrage kommt – entweder über das Bürgerbegehren oder aber der Stadtrat entscheidet sich für einen Bürgerentscheid.

Die AZ lädt ihre Leserinnen und Leser am Montag, 18. Juli, zu einer abendlichen Podiumsveranstaltung zum Thema in Münchens höchstes Hotel ein: das Adina im Werksviertel. Dort diskutieren Bürgerbegehren-Initiator Robert Brannekämper (CSU), Alt-Oberbürgermeister Christian Ude (SPD), Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) und der Hochhaus-Architekt Fabian Ochs. Moderiert wird der Abend von AZ-Chefredakteur Michael Schilling und Lokalchefin Sophie Anfang.

AZ-Diskussion: So funktioniert die kostenlose Reservierung

Montag, 18. Juli, Atelierstraße 22, Einlass 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Eintritt frei. Wir bitten aus Platzgründen um eine Reservierung per Mail unter dem Stichwort "Hochhaus" an aktionen@az-muenchen.de oder per Post an Abendzeitung, Stichwort: Hochhaus-Debatte, Garmischer Straße 35, 81373 München. Bitte geben Sie an, ob für eine oder zwei Personen reserviert werden soll. Wir werden die Reservierungen bestätigen.