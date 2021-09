Die Abendzeitung verlost einen Opel Corsa - raten Sie mit, wo er ab heute steht!

Die Abendzeitung verlost einen Opel Corsa von Auto Häusler: Wir präsentieren ihn zurzeit an wechselnden Orten in der Stadt. Raten Sie mit, wo er ab heute steht – und gewinnen Sie ein kleines Geschenk.

Diesen schicken Opel Corsa gibt es zu gewinnen. AZ-Mitarbeiter Ben fand die Präsentation des Opel Corsa im OEZ spitze. Nun freut er sich auf viele Besucherinnen und Besucher an drei weiteren Orten in München.

Das Prinzip unserer AZ-Verlosung lautet eigentlich: The Winner Takes It All – alles oder nichts. Ein Gewinner oder eine Gewinnerin erhält den Hauptpreis, den Opel Corsa von .

OPEL Corsa im Wert von rund 21.000 Euro gewinnen! Teilnahme ist bis einschließlich Samstag, 23. Oktober 2021 18 Uhr, möglich. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per Mail. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Klick auf "Teilnehmen" akzeptieren Sie die Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen

Aber viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, können schon vorher ein Geschenk gewinnen: Raten Sie einfach mit, wo wir "Münchens Auto-Liebling" heute und morgen präsentieren. Der circa 21.000 Euro teure Opel Corsa ist in diesen Wochen an vier Aktionsstandorten in der Stadt zu sehen. Von Samstag bis Dienstag haben zahlreiche Interessierte ihn im OEZ begutachtet und ihre Gewinnspiel-Coupons in unsere Boxen geworfen. Nun sind wir an einen belebten Platz im Westend umgezogen: Wenn Sie ihn erraten und uns besuchen, wartet ein kleines Geschenk auf Sie.

Wer den neuen Opel Corsa Standort errät, gewinnt ein kleines Geschenk

Wir möchten Ihnen ein paar Tipps geben: Viele gläserne Fronten sind an dem Platz zu sehen, dazu tiefrote Gebäude und Portalbauten, alles sieht sehr modern aus. Es gibt hier kleine Läden und Supermärkte, gemütliche Cafés und trendige Bars. Die Theresienwiese ist nicht weit entfernt, und um die Ecke kann man in einer alten Messehalle Züge und Autos bestaunen. Der Name dieses neuen Stadtquartiers ist eine Hommage an den offiziellen Namen der Wiesn, auf dem das weltgrößte Volksfest stattfindet.

Die Karte zum Glück: ausfüllen, abgeben, Daumen drücken! © Rico Güttich

Wenn Sie erraten haben, wo wir auf Sie warten, kommen Sie gleich an dem Stand vorbei, an dem das AZ-Team den Opel Corsa präsentiert, und rufen Sie uns zu: "Hallo, Auto-Liebling!" Dann wartet ein kleines Geschenk auf Sie – solange der Vorrat reicht. Dort können Sie auch gleich den Coupon in unsere Boxen werfen – und davon träumen, den Opel Corsa zu gewinnen, das Fahrzeug, das nach der offiziellen Zulassungsstatistik des deutschen Kraftfahrtbundesamtes im Jahr 2020 und von Januar bis Juni 2021 "Deutschlands meistverkaufter Kleinwagen" war.

Die Gewinnspiel-Coupons auch bei Häusler abgeben oder an die AZ schicken

Natürlich kann man den Opel Corsa auch bei Auto Häusler ansehen. Dieses blaue Modell steht im Hauptsitz in der Landsberger Straße. Das Team um Geschäftsführer Michael Rappl (l.) und Sasa Djordjevic (Markenverantwortlicher Opel, 2.v.l.) informiert Sie gern über den Corsa. © Rico Güttich

Natürlich können Sie den Corsa auch im Autohaus Häusler kennenlernen. Das ist in München in vier Filialen möglich, im Hauptsitz in der Landsberger Straße 83-87, in Berg am Laim (Kreillerstraße 56), in Harlaching (Grünwalder Straße 31), in Neuaubing (Bodenseestraße 257), dazu in acht Filialen im Münchner Umland. Hier können Sie die ausgefüllten Coupons ebenfalls abgeben. Oder Sie schicken diese an die Abendzeitung München, Garmischer Straße 35, 81373 München, Stichwort: "Münchens Auto-Liebling". Teilnahmeschluss ist der 23. Oktober, 18 Uhr. Die Gewinnziehung findet in einer Niederlassung von Auto Häusler statt – wie auch die Übergabe des Opel Corsa an die glückliche Gewinnerin oder den glücklichen Gewinner.