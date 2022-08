Deutschlandweites Döner-Ranking: München schneidet schlecht ab – vor allem beim Preis

Wo in Deutschland gibt's den besten Döner? Eine Lieferando-Analyse zeigt: München liegt im Ranking nicht vorne – und auch die vermeintliche Döner-Hauptstadt Berlin ist nicht auf dem ersten Platz.

München - Neben Burger, Currywurst oder auch Pommes gehört der Döner inzwischen ebenfalls zu den Imbiss-Klassikern schlechthin. In den großen Städten findet man mittlerweile an fast jeder Ecke eine Dönerbude – an Auswahl mangelt es in den meisten Fällen also nicht.

Doch wo in Deutschland gibt es den besten Döner? Dieser Frage ist der Lieferservice Lieferando nachgegangen – dafür wurden Angebot, Preis und Bewertungen in den 30 einwohnerstärksten Städten Deutschlands miteinander verglichen. Mitunter auch mit überraschenden Ergebnissen.

So ist nicht Berlin, die vermeintliche Döner-Hauptstadt, auf dem ersten Platz, sondern Dresden. Hier passt das Zusammenspiel aus Imbiss-Anzahl, Preis und Google-Bewertungen am besten zusammen. Auf dem zweiten Platz landet Nürnberg, Berlin komplettiert das Treppchen.

Döner in München am zweitteuersten

Und München? Die bayerische Landeshauptstadt schafft es nur auf den achten Platz. Vor allem ein Kriterium zieht die Bewertung nach unten. Denn im Schnitt zahlen die Münchner für den Döner mit am meisten in Deutschland – 5,67 Euro sind für den Snack fällig. Nur in Hamburg kostet der Döner im Schnitt noch mehr, hier zahlt man 6,03 Euro. In einer anderen Hansestadt ist der Döner übrigens am günstigen zu haben, die Bremer zahlen im Schnitt "nur" 4,67 Euro.