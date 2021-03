"Hans Kebab": In Schwabing gibt's jetzt Edel-Döner

Am Schwabinger Tor eröffnet Cihan Anadologlu einen edlen Döner-Imbiss. Der Gastronom und Unternehmer hat sich intensiv mit dem Fast-Food beschäftigt.

Am 9. März eröffnet Cihan Anadologlu seinen "Hans Kebab" am Schwabinger Tor.

München - An Dönerläden mangelt es München nicht, nun kommt ein neuer - und etwas besonderer - hinzu. Der Gastronom Cihan Anadologlu eröffnet am 9. März am Schwabinger Tor seinen "Hans Kebab".

Der Laden soll laut Anadologlu den klassischen Döner zum Premium-Produkt machen, er möchte eine Verbindung zwischen türkischer Tradition und moderner Food-Kultur schaffen. Das Design des Ladens soll diese Verbindung ebenfalls verkörpern – türkische "Old School Beats" inklusive.

Hans Kebab eröffnet am Schwabinger Tor

Expertise in Sachen Döner hat Anadologlu: 2020 erschien sein Kochbuch "Einmal Mit Alles", in dem er sich intensiv mit der Geschichte und den unterschiedlichen Varianten des türkischen Kult-Gerichts beschäftigt hat.

"Mein Ziel: Der Döner muss so gut schmecken, wie Du ihn Dir nur irgendwie vorstellen kannst. Vom selbstgebackenen Brot, das à la minute gebacken wird über das Bio-Fleisch, das nach unseren 'Cuts' zubereitet wird, bis hin zu unseren hausgemachten Saucen: Der frische Geschmack, das gute Mundgefühl und auch die Optik machen unseren Döner zum geilsten Döner Deutschlands", beschreibt Anadologlu seinen Döner auf Facebook.

Zunächst wird es alle Gerichte zum Mitnehmen geben. Sollte Corona es zulassen, können dann 20 Personen im Laden und 25 Personen außen ihren Döner verspeisen.

Hans Kebab, Leopoldstraße 182, ab 9.3.2021