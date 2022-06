Deutschlands erste Roboter-Bar steht in München

Drinks und Cocktails vollautomatisch vom Roboter: Das gibt's künftig auch in München, wo die erste Roboter-Bar Deutschlands öffnet.

Ein Bar-Roboter – hier in Las Vegas. (Archivbild)

München - Deutschland-Neuheit mitten in München! Noch im Juni öffnet in der Landeshauptstadt die erste Roboter-Bar des Landes – genauer gesagt im Sausalitos in der Sonnenstraße.

Wie's funktioniert, ist bereits jetzt beispielsweise in Mailand oder Prag zu sehen, wo Bar-Roboter bereits im Einsatz sind. Der Gast wählt ein Getränk seiner Wahl aus, ein Roboter-Arm kümmert sich dann um den Rest – angefangen vom Einfüllen, Mischen und Servieren der Drinks.

Personalmangel in der Gastro

"Die Roboter-Bar ist nicht die 'eine' und auch sicher nicht die einzige Lösung für den Personalmangel, der die Branche belastet", sagt Sausalitos-Geschäftsführer Christoph Heidt zum neuen Vorhaben. "Vieles geschieht dabei eher im Hintergrund, in Bereichen, die der Gast nicht zu Gesicht bekommt – die Bar-Robotik gibt hingegen einen sehr sichtbaren Ausblick, wo die Reise hingeht." Man möchte mit der Roboter-Bar zeigen, "was bereits heute möglich ist".

Startschuss in München ist am 21. Juni.