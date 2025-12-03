Der Sommerhit in München? Das sagt Spotify Wrapped 2025
Der Musik-Streaminganbieter Spotify hat seinen Jahresrückblick „Wrapped“ veröffentlicht – mit einem eigenen Ranking für München.
An der Spitze steht wenig überraschend die amerikanische Pop-Queen Taylor Swift. Die unermüdliche Songwriterin veröffentlichte 2025 zwar "nur“ ein Album – "The Life of a Showgirl“ (ihr insgesamt zwölftes Studioalbum) –, bleibt damit dennoch die meistgehörte Künstlerin auf Münchens Kopfhörern.
Eine Überraschung gibt es in der Kategorie Top-Song – wobei: Bei kaum einem Isar-Spaziergang im Sommer war der Gesang nicht aus den Boxen zu hören. Der Berliner Popsänger Zartmann sichert sich mit "Tau mich auf“ Platz eins. Dahinter landet der bayerische Lokalmatador Oimara, der zu Jahresbeginn mit "Wackelkontakt“ sechs Wochen auf Platz 1 der Single-Charts stand – und damit Monate vor dem Oktoberfest bereits den inoffiziellen Wiesn-Hit des Jahres lieferte.
In der insgesamt stark hip-hop-dominierten Auswertung liegt bei den Top-Alben der Rapper Jazeek mit "MOST VALUABLE PLAYA“ auf Platz eins.
Auch bei den Podcasts gibt es einen Dauerbrenner an der Spitze: Felix Lobrecht und Tommy Schmitt führen mit "Gemischtes Hack“ erneut das Münchner Ranking an. Das Duo steht seit 2019 exklusiv bei Spotify unter Vertrag – seit dem vergangenen Jahr auch im Video-Format.
Folgend sind alle vier Kategorien mit den jeweils zehn besten Plätzen für Sie aufgelistet.
Top-Künstler in München
- Taylor Swift
- Linkin Park
- Luciano
- Bonez MC
- Pashanim
- RAF Camora
- Jazeek
- The Weeknd
- Drake
- Tream
Top-Songs in München
- Tau mich auf – Zartmann
- Wackelkontakt – Oimara
- Ordinary – Alex Warren
- APT. – ROSÉ & Bruno Mars
- AKON – Jazeek
- The Emptiness Machine – Linkin Park
- SABÍA QUE NO – reezy
- Show Me Love – WizTheMc, bees & honey
- Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars
- Shabab(e)s im VIP – Pashanim feat. Ceren
Top-Alben in München
- MOST VALUABLE PLAYA – Jazeek
- From Zero – Linkin Park
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- LID – LACAZETTE
- Aymen – Aymen
- KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) – KPop Demon Hunters Cast · HUNTR/X · Saja Boys
- You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) – Alex Warren
- schönhauser EP – Zartmann
- MAYHEM – Lady Gaga
- HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish
Top-Podcasts in München
- Gemischtes Hack
- Mordlust
- Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood
- MORD AUF EX
- LANZ & PRECHT
- Baywatch Berlin
- Hotel Matze
- Fest & Flauschig
- Hobbylos
- Verbrechen
- Themen:
- Hollywood
- Lady Gaga
- München
- Oktoberfest
- Taylor Swift
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen