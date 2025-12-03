Der Sommerhit in München? Das sagt Spotify Wrapped 2025

Welche Songs, Alben und Podcasts liefen dieses Jahr auf den Kopfhörern der Münchner am häufigsten? Spotify hat seinen Jahresrückblick "Wrapped“ veröffentlicht – ein Hit aus Bayern schafft es fast auf Platz 1.

Taylor Swift, Zartmann oder Linkin Park? Was die Münchner im Jahr 2025 gehört haben, zeigt nun eine Auswertung von Spotify.

Der Musik-Streaminganbieter Spotify hat seinen Jahresrückblick „Wrapped“ veröffentlicht – mit einem eigenen Ranking für München.

An der Spitze steht wenig überraschend die amerikanische Pop-Queen Taylor Swift. Die unermüdliche Songwriterin veröffentlichte 2025 zwar "nur“ ein Album – "The Life of a Showgirl“ (ihr insgesamt zwölftes Studioalbum) –, bleibt damit dennoch die meistgehörte Künstlerin auf Münchens Kopfhörern.

Eine Überraschung gibt es in der Kategorie Top-Song – wobei: Bei kaum einem Isar-Spaziergang im Sommer war der Gesang nicht aus den Boxen zu hören. Der Berliner Popsänger Zartmann sichert sich mit "Tau mich auf“ Platz eins. Dahinter landet der bayerische Lokalmatador Oimara, der zu Jahresbeginn mit "Wackelkontakt“ sechs Wochen auf Platz 1 der Single-Charts stand – und damit Monate vor dem Oktoberfest bereits den inoffiziellen Wiesn-Hit des Jahres lieferte.

In der insgesamt stark hip-hop-dominierten Auswertung liegt bei den Top-Alben der Rapper Jazeek mit "MOST VALUABLE PLAYA“ auf Platz eins.

Auch bei den Podcasts gibt es einen Dauerbrenner an der Spitze: Felix Lobrecht und Tommy Schmitt führen mit "Gemischtes Hack“ erneut das Münchner Ranking an. Das Duo steht seit 2019 exklusiv bei Spotify unter Vertrag – seit dem vergangenen Jahr auch im Video-Format.

Folgend sind alle vier Kategorien mit den jeweils zehn besten Plätzen für Sie aufgelistet.

Top-Künstler in München

Taylor Swift Linkin Park Luciano Bonez MC Pashanim RAF Camora Jazeek The Weeknd Drake Tream

Top-Songs in München

Tau mich auf – Zartmann Wackelkontakt – Oimara Ordinary – Alex Warren APT. – ROSÉ & Bruno Mars AKON – Jazeek The Emptiness Machine – Linkin Park SABÍA QUE NO – reezy Show Me Love – WizTheMc, bees & honey Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars Shabab(e)s im VIP – Pashanim feat. Ceren

Top-Alben in München

MOST VALUABLE PLAYA – Jazeek From Zero – Linkin Park DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny LID – LACAZETTE Aymen – Aymen KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) – KPop Demon Hunters Cast · HUNTR/X · Saja Boys You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) – Alex Warren schönhauser EP – Zartmann MAYHEM – Lady Gaga HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish

Top-Podcasts in München