AZ-Plus

Der Sommerhit in München? Das sagt Spotify Wrapped 2025

Welche Songs, Alben und Podcasts liefen dieses Jahr auf den Kopfhörern der Münchner am häufigsten? Spotify hat seinen Jahresrückblick "Wrapped“ veröffentlicht – ein Hit aus Bayern schafft es fast auf Platz 1.
Julian Kares |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Taylor Swift, Zartmann oder Linkin Park? Was die Münchner im Jahr 2025 gehört haben, zeigt nun eine Auswertung von Spotify.
Taylor Swift, Zartmann oder Linkin Park? Was die Münchner im Jahr 2025 gehört haben, zeigt nun eine Auswertung von Spotify. © IMAGO

Der Musik-Streaminganbieter Spotify hat seinen Jahresrückblick „Wrapped“ veröffentlicht – mit einem eigenen Ranking für München.

An der Spitze steht wenig überraschend die amerikanische Pop-Queen Taylor Swift. Die unermüdliche Songwriterin veröffentlichte 2025 zwar "nur“ ein Album – "The Life of a Showgirl“ (ihr insgesamt zwölftes Studioalbum) –, bleibt damit dennoch die meistgehörte Künstlerin auf Münchens Kopfhörern.

Eine Überraschung gibt es in der Kategorie Top-Song – wobei: Bei kaum einem Isar-Spaziergang im Sommer war der Gesang nicht aus den Boxen zu hören. Der Berliner Popsänger Zartmann sichert sich mit "Tau mich auf“ Platz eins. Dahinter landet der bayerische Lokalmatador Oimara, der zu Jahresbeginn mit "Wackelkontakt“ sechs Wochen auf Platz 1 der Single-Charts stand – und damit Monate vor dem Oktoberfest bereits den inoffiziellen Wiesn-Hit des Jahres lieferte.

Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

In der insgesamt stark hip-hop-dominierten Auswertung liegt bei den Top-Alben der Rapper Jazeek mit "MOST VALUABLE PLAYA“ auf Platz eins.

Auch bei den Podcasts gibt es einen Dauerbrenner an der Spitze: Felix Lobrecht und Tommy Schmitt führen mit "Gemischtes Hack“ erneut das Münchner Ranking an. Das Duo steht seit 2019 exklusiv bei Spotify unter Vertrag – seit dem vergangenen Jahr auch im Video-Format.

Folgend sind alle vier Kategorien mit den jeweils zehn besten Plätzen für Sie aufgelistet. 

Top-Künstler in München

  1. Taylor Swift
  2. Linkin Park
  3. Luciano
  4. Bonez MC
  5. Pashanim
  6. RAF Camora
  7. Jazeek
  8. The Weeknd
  9. Drake
  10. Tream

 Top-Songs in München

  1. Tau mich auf – Zartmann
  2. Wackelkontakt – Oimara
  3. Ordinary – Alex Warren
  4. APT. – ROSÉ & Bruno Mars
  5. AKON – Jazeek
  6. The Emptiness Machine – Linkin Park
  7. SABÍA QUE NO – reezy
  8. Show Me Love – WizTheMc, bees & honey
  9. Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars
  10. Shabab(e)s im VIP – Pashanim feat. Ceren 

Top-Alben in München

  1. MOST VALUABLE PLAYA – Jazeek
  2. From Zero – Linkin Park
  3. DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  4. LID – LACAZETTE
  5. Aymen – Aymen
  6. KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) – KPop Demon Hunters Cast · HUNTR/X · Saja Boys
  7. You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) – Alex Warren
  8. schönhauser EP – Zartmann
  9. MAYHEM – Lady Gaga
  10. HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish

Top-Podcasts in München

  1. Gemischtes Hack
  2. Mordlust
  3. Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood
  4. MORD AUF EX
  5. LANZ & PRECHT
  6. Baywatch Berlin
  7. Hotel Matze
  8. Fest & Flauschig
  9. Hobbylos
  10. Verbrechen
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.