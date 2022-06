Der Sommer ist da: Diese Biergärten in München haben geöffnet

Der Sommer ist angekommen in München, in den nächsten Tagen ist schönstes Wetter für einen Biergarten-Ausflug. Die Öffnungszeiten der einzelnen Biergärten und was eine kühle Maß kostet, erfahren Sie hier in der Übersicht.

15. Juni 2022 - 11:57 Uhr | AZ

Die wichtigsten Infos zu den Biergärten in München finden Sie hier. © Sven Hoppe/dpa