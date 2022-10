Der MVV hat ein neues Logo

Der Münchner VerkehrsVerbund (MVV) präsentiert seinen neuen Außenauftritt anlässlich des 50-jährigen Bestehens.

Die MVV-RegionalBusse in den acht Verbundlandkreisen erhalten nach und nach ein neues Aussehen.

München – Laut MVV tritt der Verbund künftig mit einem neuen Signet, überarbeitetem Claim und aufgefrischter Farb- und Bildgebung in der Öffentlichkeit auf. Und zwar verbundweit einheitlich.

Der Fahrgast steht immer im Zentrum

"Das vordergründige Ziel unserer Neugestaltung war es, die Fahrgäste auch visuell noch besser zu begleiten – nach dem Motto: Wo MVV draufsteht, ist auch MVV drin", sagte MVV-Geschäftsführer Dr. Bernd Rosenbusch, der gemeinsam mit dem stellvertretende Bereichsleiter Marketing, Markus Wiltschko, den neuen Verbundauftritt präsentierte.

Das neue Loge des neuen MVV-Auftritts

Die am deutlichsten sichtbare Veränderung und der Kern des neuen MVV-Auftritts ist das neue Logo. Es ersetzt das aktuelle Markenzeichen, das seit 1996 für den MVV steht.

Das neue Logo des MVV. © MVV GmbH

Einheitliche und übersichtliche Fahrgastinformationen

Auch die Aushangfahrpläne, die an den Haltestellen Auskunft über die Abfahrtszeiten geben, wurden überarbeitet. In Zukunft werden an allen Haltestellen einheitlichen Aushänge genutzt, sodass die Fahrgäste sich nicht mit verschiedensten Umsetzungen der Abfahrtszeiten auseinandersetzen müssen. Auch die sonstigen Informationsaushänge des MVV, etwa zur Kommunikation von Baumaßnahmen oder Umleitungen, werdenbei der neue Gestaltung berücksichtigt.

Das neue MVV-Logo: Ein Austausch im Sinne der Nachhaltigkeit

Die grundsätzliche Farbgebung des MVV wurde beibehalten, lediglich leicht modifiziert. Der stärkere Kontrast der Farben stellte eine Verbesserung dar, nicht nur für Menschen mit (Farb-)Sehschwäche – er erleichtert grundsätzlich die Lesbarkeit. Auch die MVV-RegionalBusse in den acht Verbundlandkreisen erhalten laut dem Geschäftsführer nach und nach ein neues Aussehen. "Dadurch, dass die Betriebsleistung im Regionalbusverkehr für acht Jahre ausgeschrieben wird und die Fahrzeuge dementsprechend erst nach dieser Dauer ausgetauscht werden, wird es noch etwas dauern, bis alle 800 Busse im neuen Design unterwegs sind", erläutert Dr. Bernd Rosenbusch weiter. Ähnliches gilt für die Haltestellen der RegionalBusse, die ebenfalls erst nach und nach ausgetauscht werden – alles im Sinne der Nachhaltigkeit.