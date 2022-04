Der Münchner Bergbus kommt diesen Sommer zurück

Auch heuer bringt der Alpenverein Wanderer mit dem Bus in Berge – und fährt sogar noch mehr Ziele an als noch im letzten Jahr.

München - Der Bergbus kommt zurück – und zwar für immer und mit einem besseren Angebot! Auch in diesem Sommer will die Münchner Sektion des Deutschen Alpenvereins Wanderer mit dem Bus an Ziele bringen, die sonst bloß mit dem Auto zu erreichen wären. Ab dem nächsten Jahr soll das Angebot Teil des regulären Linienverkehrs werden. So geht es aus einer Beschlussvorlage hervor, über die der Stadtrat am Mittwoch entscheidet.

Bergbus: Angebot soll ausgebaut werden

Schon im vergangenen Sommer sind mit dem Bergbus 2.200 Menschen an den Wochenenden in den Chiemgau, in die Blauberge, zum Rofan und in die Ammergauer Alpen gereist. Insgesamt fuhr der Bergbus zwölf Gemeinden an, die normalerweise mit dem ÖPNV nur sehr schwer zu erreichen sind. Der Alpenverein rechnete aus, dass durch den Bergbus etwa 1.200 Pkw weniger fuhren.

Heuer soll das Angebot weiter ausgebaut werden: Neben den vier bisherigen Zielregionen ist eine neue Linie nach Landl (Thiersee) in Tirol geplant. Auch hier fehlt bislang eine gute Verbindung. Außerdem soll die Anzahl der Busse 2022 leicht erhöht und so ein dichterer Takt erreicht werden.

Bergbus soll 2023 in den Linienverkehr integriert werden

Die Kosten für das Angebot belaufen sich laut DAV auf 35.000 Euro im Monat. Ohne Zuschüsse kann sich der Alpenverein das nicht leisten. Die Stadt München will deshalb 20.000 Euro dazu geben, der Verein Tourismus Oberbayern München 60.000 Euro. Ab 2023 soll der Bergbus in den Linienverkehr integriert werden und der Freistaat soll mitzahlen.

Die Verstetigung des Angebots hatten Grüne und SPD beantragt. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) ist sich jedenfalls sicher, dass sie auch diesen Sommer wieder mitfahren will: Denn der Bergbus "reduziert den Verbrauch fossiler Energien, entlastet verstopfte Alpenregionen und spart uns Bergfexen bares Geld".

Ein Tagesticket für Erwachsene kostete im vergangenen Jahr 22 Euro. DAVler bekamen einen Rabatt. Die Anfahrt mit der MVG war inklusive.