Der Frühsommer ist da: Diese Münchner Biergärten haben geöffnet

Der Frühsommer ist angekommen in München, das Wetter eignet sich prima für einen Biergarten-Ausflug. Die Öffnungszeiten der einzelnen Biergärten und was eine kühle Maß kostet, erfahren Sie hier in der Übersicht.

München - Den Feierabend im Biergarten genießen? Das ist in dieser Woche wettertechnisch möglich: Am Freitag ist der heißeste Tag der Woche, am Wochenende gehen die Temperaturen zwar etwas zurück, die Sonne lässt sich aber dennoch blicken. Viel Sonne und warme Temperaturen eignen sich hervorragend für einen Biergarten-Besuch.

17 schöne Biergärten in München: Alle Infos

Der Biergarten und München – das gehört einfach zusammen. Und es gibt noch weitaus mehr Biergärten in der Stadt als die Touristenmagnete am Flaucher, den Hirschgarten, den Biergarten am Chinesischen Turm oder am Viktualienmarkt.

Die AZ zeigt viele weitere Biergärten in der untenstehenden Übersicht – inklusive Öffnungszeiten, Adressen, Sitzplätzen und Bierpreisen.

Augustiner Keller in der Maxvorstadt

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Montag bis Sonntag: 10 bis 22 Uhr

Arnulfstraße 52, 80335 München

5.000 Sitzplätze

Maß Helles/Radler: 8,20 Euro (bedienter Bereich), 7,80 Euro (Selbstbedienung)

Augustiner

Schmankerl: Kalbfleischpflanzerl mit Kartoffelsalat, 10,40 Euro

Biergarten am Chinesischen Turm im Englischen Garten

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Montag bis Samstag: 11 bis 18 Uhr, Sonntags um 10 Uhr

Englischer Garten 3, 80538 München

7.000 Sitzplätze

Maß Helles/Radler: 9,60 Euro



Schmankerl: Hausgemachte vegane und vegetarische Gerichte zw. 6,90 und 9,90 Euro

Biergarten am Bavariapark

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Montag bis Donnerstag: 17 bis 23 Uhr, Freitag: 15 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag: 12 bis 23 Uhr

Theresienhöhe 15, 80339 München

1.000 Plätze

Maß Helles/Radler: 8,20 Euro; Edelstoff/Dunkel/Russ'n: 8,60 Euro

Augustiner

Hofbräukeller am Wiener Platz in Haidhausen

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Montag bis Sonntag: Bei schönem Wetter 11 bis 23 Uhr (Küche und Ausschank bis 22 Uhr)

Innere Wiener Straße 19, 81667 München

2.100 Sitzplätze

Maß Helles 9,90 Euro

Hofbräu

Schmankerl: „Brizza“ (Brezn-Pizza) mit verschiedenen Belägen 12,90 Euro

Waldwirtschaft in Großhesselohe

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Montag bis Sonntag: 10 bis 21.30 Uhr

Georg-Kalb-Straße 3, 82049 Pullach im Isartal

2.250 Sitzplätze

Maß Helles/Radler: 9,60 Euro; Weißbier/Russ'n: 9,90 Euro

Spaten

Königlicher Hirschgarten in Nymphenburg

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Bei schönem Wetter ab 11.30 Uhr

Hirschgarten 1, 80639 München

8.000 Sitzplätze

Maß Helles/Radler: 8,10 Euro (SB) ; Weißbier/Russ'n: 8,50 Euro (SB)

Augustiner

Schmankerl: Portion Spareribs mit hausgemachter BBQ-Sauce 12,80 Euro

Paulaner am Nockherberg in der Au

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Montag bis Sonntag: 11 bis 0 Uhr

Hochstraße 77, 81541 München

4.000 Sitzplätze

Maß Helles/Radler/Weißbier/Russ'n: 9,80 Euro

Paulaner

Löwenbräukeller in der Maxvorstadt

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Montag bis Sonntag: 11 bis 23 Uhr

Nymphenburger Str. 2, 80335 München

2.000 Sitzplätze

Maß Helles/Radler: 10,20 Euro; Weißbier/Russ'n (0,5 l): 5,40 Euro

Löwenbräu

Biergarten zum Flaucher in Thalkirchen

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Montag bis Samstag ab 12 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr, Schankschluss 22.30 Uhr

Isarauen 8, 81379 München

2.500 Sitzplätze

Maß Helles/Radler/Weißbier/Russ'n: 9,50 Euro

Löwenbräu

Schmankerl: Frische Schmalznudel für 4 Euro

Aumeister Biergarten in Freimann

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Bei sonnig warmem Wetter täglich ab 11.30 Uhr, tagesaktuell ab 10 Uhr

Sondermeierstraße 1, 80939 München

2.500 Sitzplätze

Maß Hofbräu Hell: 9,60 Euro

Schmankerl: Steckerlfische, z.B. Makrele à 100 gr. 3,70 Euro oder hauseigener Obatzda mit kleinen roten Zwiebelwürferln: 1 Kugel 3,70 Euro, Portion mit 3 Kugeln 7,90 Euro

Franziskanergarten in Trudering

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Bei schönem Wetter ab 11 Uhr

Friedenspromenade 45, 81827 München

2.300 Sitzplätze

Maß Helles/Radler: 8,90 Euro (SB); Weißbier/Russ'n: 9,10 Euro (SB)



Schmankerl: Veganes Dreierlei 7,50 Euro oder hausgemachter Obazda 6,90 Euro

Hopfengarten im Westpark

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Montag bis Freitag: 12 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag: ab 11 Uhr

Siegenburger Str. 43, 81373 München

1.300 Sitzplätze

Maß Helles/Radler: 9,50 Euro

Löwenbräu

Biergarten am Viktualienmarkt

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Bei schönem Wetter 10 bis 22 Uhr

Viktualienmarkt 9, 80331 München

1.000 Sitzplätze

Maß Helles/Radler: 9,40 Euro

Alle sechs Münchner Traditionsbrauereien im Wechsel von fünf bis sechs Wochen

Schmankerl: Brotzeitteller für 14,50 Euro

Menterschwaige in Harlaching

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Derzeit geschlossen

Menterschwaigstraße 4, 81545 München

2.000 Sitzplätze

Maß Helles: offen; Weißbier: offen

Löwenbräu

Leiberheim in Waldperlach

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Montag bis Samstag: ab 14 Uhr, Sonn- und Feiertage: ab 11 Uhr

Nixenweg 9, 81739 München

2.200 Plätze

Maß Helles/Radler: 8,40 Euro; Weißbier/Russ'n: 8,60 Euro



Taxisgarten in Gern

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis:

Montag bis Samstag ab 12 Uhr, Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr

Taxisstraße 12, 80637 München

1.470 Plätze

Maß Helles/Radler/Weißbier/Russ'n: 9,50 Euro

Hofbräu

Schmankerl: Spareribs 16,90 Euro oder vegane Ochsensemmel 7,80 Euro

Augustiner Schützengarten

Öffnungszeiten, Adresse und Bierpreis: