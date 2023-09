Der AZ-Spaziergänger unterwegs zu den schönsten Brunnen in München

Der Stadtspaziergänger Sigi Müller geht vom Lenbachplatz zum Sendlinger-Tor-Platz in München und erfreut sich an den Wasserspielen.

München - Ich mag ja solch kleine Inseln in der Stadt, an denen man sich, je nach Bedarf, ausruhen kann, oder auch einfach dem Stadtleben zuschaut. Der Wittelsbacherbrunnen, mit seinem kleinen Park dahinter, ist beides.

Man kann im Schatten der alten Bäume auf einer der Bänke sitzen, oder sich oben auf den Brunnenrand setzen und sich an den schönen, historischen Gebäuden erfreuen und bis hin zum Justizpalast und weiter zum ehemaligen Kaufhof schauen.

Zwischen Wittelsbacherbrunnen und Stachus

Trambahnen rollen vorbei, Autos, Fahrräder, Menschen hasten über die Straße und oben rauscht und plätschert das Wasser – und man sitzt wie in einer Theaterloge und schaut auf die Bühne. Geht man weiter, vorbei am eleganten Künstlerhaus, spritzt der Stachusbrunnen aus dem Boden.

Kinder sausen durch das Wasser, aber auch der ein oder andere Erwachsene lernt schnell, dass man tatsächlich nass wird, wenn man durchläuft und dass es eher unangenehm ist, mit pitschnasser Jeans noch stundenlang durch die Stadt zu bummeln. Gegenüber ist der neue Königshof fast fertig. Dem einen gefällt er, anderen eben nicht. Ich finde ihn irgendwie gelungen, denn was hätte man bauen sollen? Ein zweites Neuschwanstein?

Die schönen Brunnen sind ein sehenswertes Stück München

Was sicher ist: In nächster Zeit müssen in der Gegend einmal öffentliche Toiletten gebaut werden, denn früher übernahmen das auch, sicher eher ungewollt, die Kaufhäuser, die es ja nicht mehr gibt. Und viele Möglichkeiten für Touristen und Einheimische gibt es jetzt wahrlich nicht mehr. Es geht die Sonnenstraße hoch, mit Ausblick in die bunte Schwanthalerstraße, ein Stück weiter in die quirlige Landwehrstraße mit der Paulskirche ganz am Ende, lande ich irgendwann am Sendlinger-Tor-Platz.

Auch hier gibt's einen prachtvollen Brunnen. Auch hier ein Platz zum Schauen. Die Wasserfontänen, der hügelige Brunnenboden, die Trambahnen, die rundrum holpern – und die nicht enden wollende Baustelle. Bei einem Spaziergang an drei der schönsten Brunnen Münchens zu gelangen und völlig unterschiedliche Umgebungen wahrzunehmen, dazwischen wunderbare Gebäude zu entdecken und die lebendige Stadt zu spüren, ist schon etwas Besonderes. Ein sehenswertes Stück München. Laut, leise, Stadt.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr

Sigi Müller