Baustellen in der Altstadt zum Trotz: München ist doch ganz schön

Der Stadtspaziergänger Sigi Müller streift heute mal von der Dienerstraße bis zum Odeonsplatz in München – und sieht Ärgerliches und auch Erbauliches.

München - Zwischen Ludwig Beck und dem Rathaus geht's in die Dienerstraße. Vorbei am Ratskeller und vielen Geschäften steht man bald vorm Dallmayr. Sicher kennen Sie auch die Fernsehwerbung vom Dallmayr, vor Jahren aufgezeichnet, die Kamerafahrt über die Bäume des Marienhofs hinunter zum Gebäude.

Ja, der Marienhof. Einst ein Ruinenfeld, dann eine Brache, ein Parkplatz – und ein grünes Schmuckstück. Heute ist er eine Festung. Ein Glanzstück im Wegducken: Erst kamen die Archäologen, dann passierte nichts, und dann kam die Bahn, und somit ist seit vielen Jahren und vor allem noch für viele, viele Jahre dieser schöne Platz mitten in der Stadt verhunzt.

Erinnern Sie sich noch: So schön war 2005/2006 der Marienhof. © Sigi Müller

Baustellen in der Altstadt: Wer braucht schon schöne Feste in München?

Viele Leute haben hier ihre Hausaufgaben nicht gemacht und müssen zur Strafe wahrscheinlich nicht mal nachsitzen. Nicht nur viel Geld ist futsch, auch der wichtige Erholungsort mitten in der Altstadt auf nicht absehbare Zeit – denn diese Baustellen-Festung wird in den nächsten Jahren noch nicht so schnell fallen. Die schönen Feste, der Mittelalter-Markt, Teile des Christkindlmarkts – braucht keiner, oder?

Wir haben in der Stadt gerade so viele Baustellen wie noch nie, und man sieht oft auf Hunderte Meter aufgerissene Straßen gerade mal zwei, vielleicht drei Leute arbeiten, manchmal sogar niemanden. Manche Baustellen gibt es schon so lange, dass die eine oder andere fast schon ein Fall für die Denkmalschützer ist.

Plastikabsperrungen überall: München fehlt derzeit ein wenig der Feingeist

Ein Stück weiter, vor einer teuren Boutique, steht seit Wochen ein krummer Laternenpfahl. Eingerahmt in "Plastik weiß rot". So als hätte Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle einst gesagt, "der linke Engel schaut blöd aus, den klammere ich ein". Irgendwie fehlt mir in München im Moment der Feingeist, denn ein Spaziergang durch die Stadt ist eher ein Hüpfen zwischen weiß-roten Plastikabsperrungen.

Kein Glanzstück: ein krummer Lampenmast in der Residenzstraße vor Louis Vuitton. Seit Wochen eingezäunt. Es tut sich aber nichts. © Sigi Müller

Wenn man dann weitergeht, vor zum Max-Joseph-Platz, zur Oper, zur Residenz und die wundervollen Durchgänge von der Residenzstraße zur Theatinerstraße – nein, irgendwie ist München doch ganz schön.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller