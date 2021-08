Das Mädchen aus dem Wasser: Nachwuchs in Hellabrunn

Frohe Kunde aus der Hellabrunner Polarwelt: Die Mähnenrobben haben Nachwuchs bekommen. Die kleine Vaiana kann bereits beim Schwimmen beobachtet werden.

Das junge Mähnenrobben-Weibchen Vaiana in der Hellabrunner Polarwelt.

München - Nach vier Jahren gibt es wieder ein Jungtier in der Polarwelt: Am 21. Juli wurde Mähnenrobbe Vaiana im Tierpark Hellabrunn geboren.

Sechs Mähnenrobben schwimmen nun durch die Polarwelt

Das Mädchen aus dem Wasser - so kann man den aus dem Pazifikraum stammenden Namen übersetzen. Mama Ina und Papa Pepe haben die Gruppe der spiellustigen Mähnenrobben mit Vaiana auf sechs Tiere erweitert. Der Nachwuchs kann bereits beim Sonnenbaden und seinen Tauchgängen beobachtet werden.

Vaiana beim Sonnenbaden. © Maria Nicole Fencik

Das natürliche Habitat der Tiere liegt an der atlantischen und pazifischen Küste Südamerikas sowie den vorgelagerten Inseln. In Hellabrunn werden sie seit mehr als 45 Jahren gehalten - seit 2017 in der der modernisierten Beckenanlage der Polarwelt.