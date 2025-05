Das ist neu im Juni: Was sich nun alles ändert

Wie in jedem Monat gibt es auch im Juni 2025 einige Änderungen und Neuerungen, die sich auf zahlreiche Personen und Lebensbereiche auswirken.

Im Juni 2025 stehen wieder einige Neuerungen an, die für zahlreiche Lebensbereiche wichtig sind. So gibt es für Rentner höhere Bezüge, aber auch am Strommarkt und beim Camping kommen Veränderungen. Die AZ bietet einen Überblick.

Das wird alles neu im Juni 2025

Mutterschutz nach Fehlgeburt

Ab dem 1. Juni 2025 haben Frauen, die ab der 13. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erleiden, einen rechtlichen Anspruch auf Mutterschutz. Die neue gesetzliche Regelung erkennt die körperlichen und seelischen Belastungen an, die mit einer Fehlgeburt einhergehen, und bietet betroffenen Frauen eine gesetzlich verankerte Erholungszeit. Bisher gab es keine gesetzlich garantierte Regenerationszeit.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Die Dauer der Schutzfristen sind wie folgt gestaffelt:

Bei einer Fehlgeburt ab der 13. Woche beträgt der Mutterschutz bis zu zwei Wochen

Ab der 17. Woche bis zu sechs Wochen

Ab der 20. Woche bis zu acht Wochen

Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, haben nun einen gesetzlichen Anspruch auf Mutterschutz. © IMAGO

Strommarktregelung

Ab dem 6. Juni können bei einem Ein- oder Auszug Stromanbieter nicht mehr rückwirkend gewechselt werden. Ein Anbieterwechsel muss werktags innerhalb von 24 Stunden erfolgen, Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Kündigungsfrist korrekt eingehalten wurde.

Diese neue Regelung soll den Wettbewerb im Strommarkt steigern und Verbrauchern mehr Flexibilität bieten. Um höhere Kosten zu vermeiden, sollten Verbraucher ihren Stromanbieter frühzeitig über einen Umzug informieren.

Wer pünktlich zum Umzug keinen neuen Vertrag abschließt, landet automatisch in der teureren Grundversorgung. Auch der Vormieter muss seinen Stromvertrag rechtzeitig kündigen, um parallele Verträge zu vermeiden.

Nationaler Veteranentag

Erstmals wird in Deutschland am 15. Juni der nationale Veteranentag begangen. Dieser wurde eingeführt, um den Einsatz und Dienst aktiver und ehemaliger Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zu würdigen.

Die Hauptfeier wird vor dem Berliner Reichstag stattfinden, zusätzlich werden an vielen anderen Orten weitere Veranstaltungen angeboten. Der nationale Veteranentag soll nicht nur die Leistungen des Militärs sichtbar machen, sondern auch die Verbundenheit mit der Gesellschaft stärken.

Camping Gasprüfung

Wer einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil mit Flüssiggasanlage besitzt, muss diese ab dem 19. Juni 2025 von einem Sachverständigen überprüfen lassen und dies alle zwei Jahre wiederholen. Durch diese neue Sicherheitsvorschrift sollen undichte Stellen und Defekte an der Gasanlage frühzeitig erkannt und Unfälle vorgebeugt werden.

Wer einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil mit Flüssiggasanlage besitzt, muss diese ab dem 19. Juni 2025 regelmäßig von einem Sachverständigen überprüfen lassen. © IMAGO/Luis Pina

Die Prüfung dauert zwischen 20 und 45 Minuten und kostet zwischen 40 und 80 Euro. Bei neuen Fahrzeugen muss die Sicherheitsüberprüfung vor der ersten Inbetriebnahme stattfinden. Wer sich nicht an die Vorschrift hält, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Updates bei Smartphones

Am 20. Juni 2025 tritt die Ökodesign-Verordnung der EU in Kraft. Diese schreibt vor, dass Smartphones für mindestens fünf Jahre Updates erhalten müssen. Durch diese Regelung soll die Lebensdauer der Smartphones verlängert und die Nachhaltigkeit verbessert werden.

Die Ökodesign-Verordnung sieht vor, dass

Akkus nach 800 Ladezyklen noch 80 Prozent Power bringen müssen

Ersatzteile bis zu sieben Jahre nach dem Verkaufsstopp lieferbar sein müssen

Geräte robuster und langlebiger werden sollen

Das EPREL-Label, welches bei allen neuen Smartphones Pflicht ist, informiert über die Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit der jeweiligen Geräte. Es enthält Informationen zur Akkulaufzeit, Akkuleistung und Zuverlässigkeit bei Stürzen. Hersteller müssen auch sieben Jahre nach dem Verkaufsstopp Ersatzteile anbieten.

Erstmals Live-Konzerte in der Münchner Allianz Arena

Aufgrund der Sanierung des Olympiastadions dürfen ab Juni 2025 erstmals auch Großkonzerte in der Allianz Arena stattfinden. Den Anfang machen die Kultrocker von Guns’n’Roses. Die Band um Frontmann Axl Rose, die vor 40 Jahren in Los Angeles gegründet wurde, tritt am 20. Juni im Rahmen ihrer "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things"-Tour in der Heimstätte des FC Bayern München auf. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass in die Allianz Arena ab 18 Uhr.

Guns N Roses geben am 20. Juni das erste Konzert, das in der Allianz Arena stattfinden wird. © Gonzales Photo/Lasse Lagoni

Verbesserung der Barrierefreiheit für alle

Ab dem 28. Juni 2025 tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Kraft, das die Europäische Barrierefreiheitsrichtlinie umsetzt. Das neue Gesetz hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Verbesserung der Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen herbeizuführen, um dadurch Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Die Maßnahmen betreffen unter anderem Smartphones, Geld- und Fahrkartenautomaten sowie smarte Fernsehgeräte. Die Einhaltung des Gesetzes wird von der "Marktüberwachungsstelle der Länder für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen", einer neuen Behörde mit Sitz in Magdeburg, überwacht.

Produkte und Dienstleistungen gelten dann als barrierefrei, wenn sie für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind.

Höhere Beiträge für Rentner

Zum 1. Juli 2025 steigen in Deutschland die Renten um 3,74 Prozent. Rentner, die bis März 2004 in Rente gegangen sind, sehen die Rentenerhöhung bereits am 30. Juni auf ihrem Konto. Diese frühere Auszahlung ist Teil der Regelungen des Reformpakets Agenda 2010, welches einst die rot-grüne Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder eingeführt hat.

Rentner, die ab April 2004 in Rente gegangen sind, werden die erhöhten Bezüge erst Ende Juli ausgezahlt. Durch die zeitversetzte Auszahlung sollen die Sozialkassen entlastet werden. Alle Rentner werden über die Anpassung in einem Schreiben des Rentenservice der Deutschen Post informiert, das bis spätestens 27. Juni verschickt wird. In der Rentenanpassungsmitteilung steht auch, um wie viel die eigene Rente steigt.