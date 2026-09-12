Zum Weltkindertag: Tierpark Hellabrunn bietet besonderes Programm

Am 18. September ist Weltkindertag. Diesen Tag feiert der Tierpark Hellabrunn mit einem besonderen Programm für seine kleinen Besucher.

Für kleine Besucher ist am Weltkindertag im Tierpark Hellabrunn jede Menge geboten.

Am Weltkindertag am Freitag, 18. September, bietet der Tierpark Hellabrunn seinen kleinen Besuchern ein ganz besonderes Programm an.

Von 10 bis 17 Uhr wartet auf Familien ein abwechslungsreiches Programm mit kreativen Mitmachaktionen, tierischen Themen und Angeboten.

Bei der Steine-Malaktion für die Pinguine können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und einen eigenen bunten Stein gestalten. Das Beste daran: Im Herbst werden diese Kunstwerke in der Pinguinanlage eingesetzt und sorgen damit nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Pinguinen für Begeisterung und bunte Abwechslung.

Steine bemalen, Kinderschminken und Dosenwerfen für den guten Zweck

Wer sich schon immer mal in sein Lieblingstier verwandeln wollte, hat dazu beim Kinderschminken die beste Gelegenheit. Und damit das alles nicht in Vergessenheit gerät, sorgt eine Fotobox für Erinnerungen an den Weltkindertag und den Besuch in Hellabrunn.

Wer an diesem Tag auch noch etwas für den guten Zweck tun möchte, der kann beim Dosenwerfen sein Geschick und seine Zielgenauigkeit testen. Der gesamte Erlös kommt den Tieren in Hellabrunn zugute.

Und wer sich von den kleinen Besuchern ganz besonders für sein Lieblingstier engagieren möchte, der hat von 11 bis 16 Uhr die Möglichkeit, im Service-Center Flamingo eine Kinder-Tierpatenschaft zu übernehmen.