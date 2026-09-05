Der Tierpark Hellabrunn ist um eine neue Tierart reicher. Aus dem Zoo Cottbus kommt ein Tapir nach München, der normalerweise in Mittelamerika beheimatet ist.

Hellabrunn hat erneut Zuwachs bekommen. Nachdem vor einer Woche zwei Kirk-Dikdiks eingezogen sind, nennt nun Baird-Tapir Mattheo seit Dienstag den Tierpark sein neues Zuhause.

Baird-Tapire stammen aus Mittelamerika, Mattheo kommt allerdings aus dem Zoo Cottbus nach München und ist in das Hellabrunner Nashornhaus eingezogen.

Gesamtpopulation in Mittelamerika weniger als 5500 Exemplare

Baird-Tapire gehören zu den größten Säugetieren Mittelamerikas und können mehr als 300 Kilogramm auf die Waage bringen. Ihr Fell ist graubraun, ihr Erkennungsmerkmal sind die weißen Ohrenspitzen.

In ihrer mittelamerikanischen Heimat leben Baird-Tapire in Wäldern, Feuchtgebieten und anderen naturnahen Lebensräumen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Blättern, Trieben, Früchten und Wasserpflanzen. Die Gesamtpopulation in Mittelamerika wird auf weniger als 5500 Exemplare geschätzt. Besonders der Verlust und die Zerschneidung ihrer Lebensräume bedrohen die Art.

Tapir Mattheo hier als Jungtier im Zoo Cottbus. © Anna Tesch

Momentan ist Tapir-Männchen Mattheo noch alleine in Hellabrunn, aber perspektivisch soll ihm ein Weibchen aus Südamerika Gesellschaft in München leisten.

Dietl: "Tapire gehören wirklich zu meinen Lieblingstieren"

"Wir freuen uns sehr, mit dem Mittelamerikanischen Tapir eine neue Tierart in Hellabrunn begrüßen zu können. Die neue Tapir-Anlage ermöglicht es uns, das Nashornhaus im Sinne des Hellabrunner Masterplans weiterzuentwickeln und den Bereich künftig stärker auf die Geozone Amerika auszurichten", so die zuständige Kuratorin Lena Bockreiß.

Auch Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl ist total hin und weg und zeigt sich total begeistert vom Neuzugang: "Tapire gehören wirklich zu meinen Lieblingstieren. Deshalb freue ich mich persönlich sehr, dass wir diese besondere und zugleich stark gefährdete Tierart künftig in München zeigen und unseren Besucherinnen und Besuchern näherbringen können."

Ist er nicht zum Knuddeln? Baird-Tapir Mattheo ist ins Hellabrunner Nashornhaus eingezogen. © Tierpark Hellabrunn / Stephan Schumann

Für die wird der charismatische Neuzugang voraussichtlich ab Freitag sukzessive zu sehen sein, abhängig vom Verlauf der Eingewöhnung in seiner neuen Heimat. Neben Hellabrunn sind Baird-Tapire aktuell in Europa nur noch im Zoo Cottbus zu sehen.