AZ-Plus

Zum Weltkindertag am 18. September: Tierpark Hellabrunn bietet besonderes Programm

Am 18. September ist Weltkindertag. Diesen Tag feiert der Tierpark Hellabrunn mit einem besonderen Programm für seine kleinen Besucher.
Andre Wagner
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Für kleine Besucher ist am Weltkindertag im Tierpark Hellabrunn jede Menge geboten.
Für kleine Besucher ist am Weltkindertag im Tierpark Hellabrunn jede Menge geboten. © Dennis Reininger

Am Weltkindertag am Freitag, 18. September, bietet der Tierpark Hellabrunn seinen kleinen Besuchern ein ganz besonderes Programm an.

Von 10 bis 17 Uhr wartet auf Familien ein abwechslungsreiches Programm mit kreativen Mitmachaktionen, tierischen Themen und Angeboten.

Bei der Steine-Malaktion für die Pinguine können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und einen eigenen bunten Stein gestalten. Das Beste daran: Im Herbst werden diese Kunstwerke in der Pinguinanlage eingesetzt und sorgen damit nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Pinguinen für Begeisterung und bunte Abwechslung.

Steine bemalen, Kinderschminken und Dosenwerfen für den guten Zweck

Wer sich schon immer mal in sein Lieblingstier verwandeln wollte, hat dazu beim Kinderschminken die beste Gelegenheit. Und damit das alles nicht in Vergessenheit gerät, sorgt eine Fotobox für Erinnerungen an den Weltkindertag und den Besuch in Hellabrunn.

Lesen Sie auch

Wer an diesem Tag auch noch etwas für den guten Zweck tun möchte, der kann beim Dosenwerfen sein Geschick und seine Zielgenauigkeit testen. Der gesamte Erlös kommt den Tieren in Hellabrunn zugute.

Und wer sich von den kleinen Besuchern ganz besonders für sein Lieblingstier engagieren möchte, der hat von 11 bis 16 Uhr die Möglichkeit, im Service-Center Flamingo eine Kinder-Tierpatenschaft zu übernehmen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.