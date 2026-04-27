"Wirklich eine tolle Nachricht": Kleine Sensation in München entdeckt

Sie ist die Mutter aller Birnen: Auf Biotopflächen im Stadtgebiet wurden seltene Birnbäume festgestellt. Warum das eine echte Besonderheit ist, was die Bäume können, und was man mit ihnen machen kann...

In zarten Farben blüht die seltene Wild-Birne und bietet Insekten so schon früh im Jahr wichtige Nahrung.

Überall begeistern blühende Bäume in den letzten Wochen die Münchnerinnen und Münchner mit ihrer Pracht: Doch die zart-weiße Blütenpracht in den LBV-Biotopflächen im Münchner Westen und Norden ist eine kleine Sensation, denn hier blüht nicht „irgendein“ Obstbaum, sondern die Wild-Birne in ihrer ursprünglichen Form. Sie ist sozusagen die Mutter aller Birnen, die Ur-Birne, von ihr stammen alle Birnensorten ab, die wir essen.

Ein Gen-Test brachte den Beweis

Dass es sich wirklich um die nicht nur in München sehr seltene Baumart handelt, wurde jetzt per Gen-Test nachgewiesen. „Die Gen-Tests waren notwendig, um sicher festzustellen, dass es sich um die ursprüngliche, gebietsheimische Form dieser besonderen Birnenart handelt“, erklärt Heinz Sedlmeier, Geschäftsführer beim LBV München (Landesbund für Vogel- und Naturschutz). „Nun haben wir Klarheit, und das ist wirklich eine tolle Nachricht.“ „Pyrus pyraster“ heißt die Ur-Birnenart, von der alle zum Verzehr geeigneten Speisebirnen abstammen. Schon in der Antike entstanden daraus erste Zuchtformen, so der LBV.

Einer der seltenen Wildbirnen-Bäume. Auf den LBV-Flächen fühlen sie sich sichtbar wohl. © LBV/Isabel Rohde

Die Ur-Birne hat eine hohe Klimawandelresilienz und wird über 200 Jahre alt

„Die Wild-Birne ist ein Baum mit ganz besonderen Eigenschaften“, so Naturschützer Sedlmeier. „Sie weist eine hohe Klimawandel-Resilienz auf und kommt als heimische Baumart sehr gut mit Hitze und Trockenheit zurecht. Außerdem trägt die Wild-Birne Dornen und kann über 200 Jahre alt werden. Damit ist sie eine echte Ausnahme unter den Obstbaumarten.“

In München wird die Wild-Birne durch ein Artenhilfsprogramm vom Referat für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt München unterstützt. Ziel des Programms ist es, selten gewordene Arten, die einst in München häufig vorkamen, zu fördern und im Sinne der biologischen Vielfalt zu erhalten.

Die Ur-Birnen blühen voraussichtlich noch bis Ende April. © LBV/Ulrich Schwab

In München in "phänomenaler Menge" vorhanden

In ganz Bayern sind nur wenige Standorte der Wild-Birne bekannt. Umso mehr freuen sich die Münchner Naturschützer, dass sie in einem Münchner LBV-Biotop mit rund 20 Bäumen in geradezu phänomenaler Menge vorkommt. Der Naturschutzverein pflegt die Gehölze im Sinne des Artenhilfsprogramms und gewinnt aus geernteten Früchten autochthones, also gebietsheimisches, Saatgut zur weiteren Vermehrung.

Heinz Sedlmeier merkt an: „Im Gegensatz zu den kultivierten Edelbirnen eignen sich die Wild-Birnen eher nicht zum Verzehr. Sie sind kein, hart, pelzig – und außerdem wertvolle Lieferanten für neues Saatgut.“ Mit den gewonnenen Samenkernen werden also schon bald neue, junge Wild-Birnen an geeigneten Standorten blühen und die Biodiversität im Stadtgebiet bereichern.

Noch bis etwa Ende April begeistern die Bäume mit einer üppigen Blütenfülle und bieten so Insekten, beispielsweise Hummelköniginnen, die im Frühjahr neue Völker gründen, schon früh im Jahr überlebenswichtige Nahrung.