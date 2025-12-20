Hier gibt's was umsonst: MVG gibt Tram-Strecke wieder frei

Monatelang fuhren Ersatzbusse, nun ist Schluss: Die Tramlinie 19 fährt ab Samstag wieder regulär zwischen Pasing und Lautensackstraße. Die MVG feiert den Neustart mit Kaffee, Brezn und Lebkuchen.

Die Tram 19 und die Nachttram 19 fahren am Samstag, 20. Dezember, ab Betriebsbeginn wieder auf ihrem regulären Linienweg zwischen Berg am Laim und Pasing. Foto: imago

Monatelang mussten Fahrgäste auf der Tramlinie 19 zwischen Pasing und Lautensackstraße auf Ersatzbusse ausweichen. Ab Samstag, dem 20. Dezember 2025, ist damit Schluss: Die Trambahnen fahren auf diesem Abschnitt wieder regulär.

Kaffee, Brezn und Lebkuchen von der MVG

Zum Neustart lädt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zu einer kleinen Aktion ein. Am Samstag verteilt sie von 9 bis 12 Uhr an der Kreuzung Fürstenrieder Straße/Agnes-Bernauer-Straße kostenlosen Kaffee, Brezn und Lebkuchen.

Grund für die monatelange Unterbrechung waren Gleis- und Straßenbauarbeiten im Zuge der Tram-Westtangente. An der Kreuzung Fürstenrieder Straße/Agnes-Bernauer-Straße wird die neue Strecke an das bestehende Tramnetz angeschlossen. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Gleiskreuz bereits im September abgeschlossen sein. Sie verzögerten sich jedoch, unter anderem wegen schwieriger Bodenverhältnisse (AZ berichtete).

Hier bleibt die Straße weiterhin gesperrt

Nicht nur der öffentliche Nahverkehr profitiert vom Baufortschritt. Auch für den Autoverkehr gibt es Entlastung: Die Agnes-Bernauer-Straße ist auf der Westseite zwischen Lutzstraße und Fürstenrieder Straße wieder in beide Richtungen befahrbar. Auch das Abbiegen in die Fürstenrieder Straße Richtung Süden sowie aus der Fürstenrieder Straße von Norden kommend ist damit wieder möglich.

Weiterhin gesperrt bleibt hingegen die Ostseite der Agnes-Bernauer-Straße zwischen Sandrartstraße und Fürstenrieder Straße. Dieser Abschnitt kann voraussichtlich erst im Februar für den Autoverkehr freigegeben werden, da Fußgänger und Radfahrer derzeit über die Fahrbahn geführt werden.

Barrierefreier Umbau

Die Haltestelle "Fürstenrieder Straße" wurde zudem umfassend barrierefrei ausgebaut. Dazu zählen ein taktiles Blindenleitsystem und erhöhte Bahnsteige, die einen nahezu stufenfreien Einstieg ermöglichen. Zudem wurden Wartehallen mit Sitzgelegenheiten und Lautsprecheranlagen, digitale Fahrgastinformationsanzeigen sowie eine Vorlesestele installiert. Bei Bedarf kann beim Fahrpersonal an der ersten Tür eine Klapprampe angefordert werden.