Tierpark Hellabrunn: Besonderes Rennen zum 115. Geburtstag

Am Samstag, 1. August 2026, feiert der Münchner Tierpark Hellabrunn seinen 115. Geburtstag mit einem Aktionstag für die ganze Familie. Höhepunkt soll ein besonderes Rennen sein.

Am 1. August feiert der Tierpark Hellabrunn seinen 115. Geburtstag mit einem abwechslungsreichen Jubiläumsprogramm.

Am 1. August 1911 wurde der Tierpark Hellabrunn eröffnet. Auf den Tag genau 115 Jahre später wird dieses Ereignis gebührend gefeiert – mit einem ganz speziellen Aktionstag für Groß und Klein.

Höhepunkt des Tages wird in Zusammenarbeit mit der Stadtsparkasse München ein Quietscheentenrennen auf dem Auer Mühlbach sein, an dem jeder Interessierte teilnehmen kann.

Hellabrunn: Entenrennen zum 115. Geburtstag für den guten Zweck

Ab dem 15. Juli 2026 stehen in den beiden Zooshops persönliche Rennenten zum Verkauf, mit deren Erwerb man sich einen Startplatz für das Jubiläumsrennen sichern kann. Die Rennenten werden inklusive Zeitchip und Teilnehmer-Zertifikat für 5 Euro pro Stück verkauft. Insgesamt gehen 230 Rennenten an den Start, 115 blaue für das "Team Tierpark" und 115 rote für das "Team Sparkasse". Verkauft werden die Enten bis zum 1. August oder bis alle 230 Quietscheentchen weg sind.

Und das Beste: Für jede verkaufte Ente spendet der Tierpark Hellabrunn 10 Euro an die Artenschutzorganisation Cikananga, die sich für die Erhaltungszucht verschiedener in Indonesien endemischer Singvögel einsetzt.

Zum 115. Geburtstag veranstaltet der Tierpark Hellabrunn ein Quietscheentenrennen auf dem Auer Mühlbach. (Symbolbild) © KerstinxKokoska

Die Teilnahme am Jubiläumsrennen ist ausschließlich mit einer vorab gekauften Rennente sowie dem zugehörigen Teilnehmer-Zertifikat möglich. Es findet von 13 bis 16 Uhr statt. Start ist an der Pionierbrücke zwischen Polarwelt und Mühlendorf. Den sechs schnellsten Enten winken attraktive Preise.

Spaß für die Kleinen: Mitmachgeschichten und Dosenwerfen

Neben dem Quietscheentenrennen stehen aber noch weitere abwechslungsreiche Events auf dem Jubiläumsprogramm. Der Verein Lesefüchse e. V. bietet Lesungen mit spannenden Tier- und Mitmachgeschichten für Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren an. Die Lesungen finden von 10.30 Uhr bis 12 Uhr sowie von 14 Uhr bis 15.30 Uhr am Vorplatz des Giraffenhauses gegenüber der Erdmännchen-Anlage statt.

Wer es von den kleinen Gästen etwas aktiver möchte, der ist in der Polarwelt bestens aufgehoben. Am Pinguinhaus findet von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr das Eisbär-Dosenwerfen statt – zu gewinnen gibt es hier natürlich auch etwas.

Und auch für gute Musik ist gesorgt. Von 14 Uhr bis 17Uhr sorgt ein Duo um Lucia Appel mit Gesang, Klavier und Kontrabass im Biergarten des Mühlendorfs für sommerliche Jazz-, Blues- und Swing-Klänge.

Weitere Informationen zum Jubiläumstag und dem Entenrennen .