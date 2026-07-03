Erstmals seit fast zehn Jahren: Ganz besonderer Nachwuchs in Hellabrunn

Przewalskipferde sind die letzten echten Wildpferde, die noch leben – dank Zuchtprogrammen in Zoos. Nicht nur deswegen ist die Freude über ein Jungtier in München besonders groß.

Der Isar-Eingang von Hellabrunn. Beim Tierpark gibt es jetzt Nachwuchs.

Zum ersten Mal seit etwa zehn Jahren ist im Münchner Tierpark Hellabrunn wieder ein Fohlen der letzten echten Wildpferde geboren worden. Przewalski-Stute Belle und ihr kleiner Hengst seien "wohlauf" und entwickelten sich "prächtig", teilte der Zoo mit. Die Geburt sei der erste Zuchterfolg eines im Sommer 2025 aus Schottland nach München gekommenen Hengstes und "ein wichtiger Meilenstein".

Bei dem Fohlen handelt es sich laut Tierpark um einen kleinen Hengst. © Julien Huber/Tierpark Hellabrunn/dpa

Die leitende Tierärztin des Münchner Zoos, Christine Gohl sagte: "Jedes Fohlen ist wertvoll und wichtig für ein Artenschutzprojekt." Der Nachwuchs stärke "den Bestand der Art insgesamt". Denn das Przewalskipferd ist laut dem Tierpark die einzige noch lebende echte Wildpferdart. In den 1960er-Jahren galten Przewalskipferde demnach als in freier Wildbahn ausgestorben.

Weitere Geburt steht kurz bevor

Dass es die Tiere überhaupt noch gebe, liege ausschließlich an Zuchtprogrammen in Zoos. Heute lebten wieder einige Przewalskipferde in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet – zum Beispiel in der zentralasiatischen Steppe in China, in der Mongolei und zuletzt in Kasachstan. Sie gelten aber weiter als stark gefährdet.

Erstmals seit fast zehn Jahren gab es im Tierpark Hellabrunn Nachwuchs bei den Przewalski-Pferden. © Tierpark Hellabrunn / Julien Huber

Laut Tierpark soll es in München nicht bei einem Przewalski-Fohlen bleiben: Schon in den kommenden Tagen werde eine weitere Geburt erwartet. Mit etwas Glück könnten Besucherinnen und Besucher diese miterleben.