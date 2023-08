Spontan in die Berge: Neues DAV-Portal zeigt freie Hüttenbetten für kurzentschlossene Wanderer

Ein neues Portal des Deutschen Alpenvereins zeigt, auf welcher Hütte noch Plätze für die nächsten Tage frei sind. Die kann man dann auch sofort buchen und zum Wanderabenteuer aufbrechen.

Ein Bett mit dieser Aussicht, das will man einfach haben! Gibt es auf der Von-Schmidt-Zabierow-Hütte in den Loferer und Leoganger Steinbergen.

München - Wie wäre es mit der Vorderkaiserfeldenhütte bei Kiefersfelden? Oder der Alpenrosenhütte in Tirol? Bei beiden Hütten war es am Freitag noch möglich, für denselben Abend und den Samstagabend drauf noch einen Platz zu ergattern. Das klingt trivial, ist es aber nicht. Denn während Corona haben viele Menschen den Bergsport für sich entdeckt, Plätze auf einer Berghütte sind also noch begehrter als zuvor.

Spontan einen Hüttenplatz zu finden, war schwierig. Zwar sind viele Hütten des Deutschen Alpenvereins an ein zentrales Hüttenbuchungssystem angebunden, aber durch dieses musste man sich bislang endlos klicken, um freie Plätze im Lager oder Zimmer zu ergattern.

Deutscher Alpenverein: Online-Portal für freie Hüttenbetten

Eine Übersicht über freie Betten für spontane Bergsteiger gab es aber nicht. Das hat sich nun geändert. Der Alpenverein bietet ab sofort ein Portal an, auf dem man mit wenigen Klicks sehen kann, welche Alpenvereinshütten noch ein Platzerl frei haben.

Das Online-Tool " " ist eine Karte, in die man hineinzoomen kann. Hütten, die an das System angeschlossen sind und am selben Tag und am darauffolgenden Tag noch Plätze zur Verfügung haben, werden mit einem grünen Symbol angezeigt.

Hütten, die nur noch für einen Tag, also denselben oder den darauffolgenden Tag Betten frei haben, werden mit orange gekennzeichnet. Bei rot sind alle Plätze belegt. Wer reservieren will, gelangt mit einem weiteren Klick direkt auf die richtige Reservierungsseite und kann sein spontanes Hüttenglück buchen.

Praktischer Überblick für kurzfristige Planung

"Das neue Online-Tool ist ein Schritt zur Verbesserung des Serviceangebots für Bergbegeisterte und erleichtert die Planung spontaner Bergausflüge", erklärt Thomas Bucher, Pressesprecher beim DAV.

Noch sind die Hütten des österreichischen Alpenvereins und des Alpenvereins Südtirol nicht in das System integriert. Vom Deutschen Alpenverein heißt es aber, dass man daran bereits arbeite.

Österreich und Schweiz auch bald mit dabei

Das bedeutet aber nicht, dass sich das Hüttenportal bislang nur auf Deutschland beschränkt. Denn der Deutsche Alpenverein unterhält auch viele Hütten in Österreich, zum Beispiel die eingangs genannte Alpenrosenhütte in Tirol, aber auch beliebte Hütten wie die Falkenhütte und das Hallerangerhaus im Karwendel (auch hier waren am Freitag und Samstag übrigens noch Plätze frei, nachschauen lohnt sich!).

Nicht dabei im Portal sind logischerweise private Hütten, die nicht vom Alpenverein unterhalten werden. Aber selbst mit dieser Einschränkung, und der Tatsache, dass auch nicht alle der 321 Hütten des Alpenvereins an das angeschlossen sind: eine große Spontanauswahl hat man so nun trotzdem.