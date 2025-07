Spielenachmittag und Erzählcafé: Aubing hat einen neuen Seniorentreff

Am Westkreuz eröffnet die Stadt einen neuen Seniorentreff als Ort der Begegnung für Ältere.

Der Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied hat neben dem ASZ Aubig nun eine weitere Begegnungsstätte für Senioren: Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) hat vergangene Woche den Seniorentreff am Westkreuz in den Räumlichkeiten der Pfarrkirchenstiftung St. Lukas (Aubinger Straße 63) eröffnet.

"Es ist mir ein großes Anliegen, in einem weltoffenen und toleranten München nah an den Menschen zu sein und ihren Alltag zu erleichtern, damit sich alle wohlfühlen können", so Dietl. "Der Seniorentreff am Westkreuz bietet nun Raum für gemeinsame Aktivitäten, Beteiligung an Veranstaltungen und sorgt für Geselligkeit und ein Gefühl von Zugehörigkeit. Hier entsteht ein vielfältiges Angebot mit Beratung, verschiedenen Hilfen und der Förderung des Generationendialogs – unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Einkommen, Religion oder sexueller Identität."

Seniorentreff bietet auch eine digitale Sprechstunde

Der Seniorentreff bietet regelmäßige kostenlose Angebote wie ein Erzählcafé, Spielenachmittage, ein Café international und eine digitale Sprechstunde.

Der Soziale Mittagstisch wird montags, mittwochs und donnerstags angeboten und ist für Senioren mit geringem Einkommen kostenlos. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Cafeteria zu besuchen.

Träger des Betriebs ist die Organisation Hilfe im Alter gGmbH der Diakonie München und Oberbayern. Die Stadt fördert den Seniorentreff am Westkreuz mit jährlich rund 348.000 Euro über das Sozialreferat.

Freiwilliges Engagement ist sehr gern gesehen

Im Seniorentreff am Westkreuz werden zukünftig zwei sozialpädagogische Fachkräfte sowie eine Verwaltungskraft und eine Hausassistenz tätig sein. Kooperationen mit Institutionen aus dem Stadtbezirk, wie St. Lukas, Donna Mobile, der Kita von St. Lukas, dem Senioren Wohnen am Westkreuz, der Sozialservice-Gesellschaft des BRK, REGSAM, dem Stadtteilladen und weiteren Partnern auszubauen und das Angebot zu erweitern. Auch freiwillig Engagierte können in der Einrichtung unterstützen und sich an den unterschiedlichen Angeboten beteiligen.

Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 16.30 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr.