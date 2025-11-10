Faschingsauftakt am Viktualienmarkt: Die narrische Zeit wird eingeläutet

Am 11.11 um 11.11 Uhr wird die narrische Zeit in München eingeläutet. Am Viktualienmarkt gibt es an dem Tag ein buntes Programm. In diesem Jahr werden zwei Prinzenpaare vorgestellt.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Am 11.11 um 11.11 Uhr wird traditionell die narrische Zeit in München eingeläutet. Am Viktualienmarkt wird der Auftakt gefeiert.

Helau! Es ist wieder so weit: Der Faschingsauftakt steht an. An diesem Dienstag, dem 11. November, wird traditionell die narrische Zeit eingeläutet.

Nachdem die zahlreichen Faschingsevents und Umzüge nach dem Anschlag im Februar abgesagt wurden, soll es für die bevorstehende fünfte Jahreszeit hoffentlich wieder um die schönen Seiten gehen.

Faschingsauftakt: Buntes Programm auf dem Viktualienmarkt

Auf dem Viktualienmarkt erwarten die Besucher ab 10.30 Uhr ein buntes Programm. Die Garde des Faschingsvereins Narrhalla und das Fahnenregiment zeigen Auszüge ihrer neuen Shows.

Freilich soll auch Musik für ordentlich Stimmung sorgen – die kommt von der Wiesnband Tomay’s Spezlwirtschaft. Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) wird zudem Grußworte sprechen.

Höhepunkt wird Vorstellung des Prinzenpaars

Großer Höhepunkt wird aber freilich die Vorstellung des neuen Faschingsprinzenpaares der Narrhalla werden. Erstmals soll auch das Kinderprinzenpaar präsentiert werden. Bis 13.30 Uhr soll das bunte Treiben am Viktualienmarkt andauern.

Wem das nicht reicht, kann ab 18 Uhr von Fasching auf Karneval umsteigen. Im Sweet Club am Maximiliansplatz wird der "Kölner Abend Karnevalsauftakt" gefeiert (Eintritt: 10 Euro).

Kölsch und Karneval im Sweet Club

Der Nachtclub wird entsprechend dekoriert und an der Bar wird Kölsch ausgeschenkt. Exilkölner, Karnevalfans und neugierige Münchnerinnen und Münchner können so zusammen bei Karnevalshits und kölschen Klassikern feiern.