Die Tänze sind noch lange nicht vorbei. Auch in dieser Woche tanzen die Schäffler wieder in der ganzen Stadt. Allein bis Mittwoch sind neun Termine angesetzt.

Vom 6. Januar bis 17. Februar haben die Schäffler etwa 450 Auftritte.

Noch ist Zeit: Die Schäffler tanzen noch bis zum 17. Februar an verschiedenen Orten in und um München. Bis kommenden Mittwoch wird der original Münchner Schäfflertanz neun Mal aufgeführt.

Den Anfang macht der Tanz am Montag: um 14 Uhr an der LBS in der Herbststraße, um 15 Uhr am Münchenstift, am Luise-Kiesselbachplatz 2, um 17 Uhr auf dem Walter-Sedlmayr-Platz sowie um 18 Uhr am Augustiner Spieglwirt in der Feldmochinger Straße 38.

Neun Termine bis Mittwoch: Hier tanzen die Schäffler

Der Dienstag beginnt um 11.20 Uhr mit der Aufführung am Bezirk Oberbayern, Prinzregentenstraße 14, um 16.30 Uhr an Münchner Bank in der Richard-Strauß-Straße 82 und schließlich um 17 Uhr bei der Stadt, Baumkirchner Straße 22b-26.

Am Mittwoch stehen zwei Auftritte in der Thomas-Dehler-Straße 12 um 17 Uhr sowie um 18 Uhr in der Bahnhofstraße 7 in Haar an. Wer mag, kann die Tänzer für 690 Euro als Firma, Verein oder auch privat buchen. Information und Buchung unter der 0151/17847676 oder per Mail an info@schaefflertanz.com.