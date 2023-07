Serie Das Gute-Laune-Tollwood – auch weil das Wetter in München passt

630.000 Besucher zählt das Sommerfestival Tollwood nach der dritten Woche – so viele wie vor Corona. Die Stimmung ist bestens, und wer noch Konzerttickets für die letzte Festivalwoche in München will, muss sich jetzt sputen.

07. Juli 2023 - 18:47 Uhr | Irene Kleber

Für die Münchnerinnen Larissa (34) und ihre Mutter Eva Otté (64) ist Tollwood "nach der Wiesn die sechste Jahreszeit". Larissa: "Drei, vier Mal sind wir mindestens da, weil die Atmosphäre so lässig ist." Eva: "Und ich kaufe jedes Mal was ein: Ringe, Armketterl, Kleider, das macht einfach alles Freude." © Daniel von Loeper