Auch in diesem Jahr lädt der Katholische Männerfürsorgeverein 600 Menschen zu einer festlichen Weihnachtsfeier im Hofbräuhaus ein.

Der Katholische Männerfürsorgeverein (kmfv) feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Was 1950 in den Hochbunkern des kriegszerstörten München begann, feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Seitdem schenkt der Verein Menschen ohne eigenen Wohnraum an Heiligabend ein Stück Heimat und Geborgenheit. In diesem Jahr findet die traditionsreiche Weihnachtsfeier erneut im Hofbräuhaus statt. 600 Gäste feiern dann einen besinnlichen Weihnachtsabend – inklusive hohem Besuch: Kardinal Reinhard Marx wird dabei sein, das Weihnachtsevangelium verlesen und sich mit einer Ansprache an die Gäste wenden.

100 ehrenamtliche Helfer und eine Live-Band

Der Festsaal wird weihnachtlich geschmückt, rund 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer servieren den Gästen Ochsenfleischpflanzerl mit Kartoffelpüree und Gemüse und organisieren am Ende eine Bescherung mit einem Geschenk für jeden Gast. Für besonders feierliche Stimmung sorgt die Live-Band "The Holly Rocks". Unterstützt wird das Projekt unter anderem durch Spenden der Erzdiözese, des Staatlichen Hofbräuhauses, der MVG und des SZ Gute Werke e.V..

Die Feier beginnt um 18 Uhr im Festsaal des Hofbräuhauses. Tickets werden über die Organisationen der Wohnungshilfe vergeben.