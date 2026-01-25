Im Münchner Westen kommt beim Bowling jetzt Club-Feeling auf. Wird Bowling mit Stilettos und Champagner jetzt zum nächsten Trend in der Stadt?

Wo, wenn nicht in München? In Neuhausen geht Deutschlands erste Champagner-Bowlingbahn an den Start. Das Konzept hat sich Margarete Kudritzki ausgedacht. Die gebürtige Niederländerin betrieb einst ein Lokal am Gärtnerplatz. Dann stieg sie zusammen mit ihrer Schwester in ein Bowling-Projekt in Rotterdam ein. Beide wussten: "Wenn schon Bowling, dann muss es auch zu uns passen." So entstand die Idee, Bowling mit Luxus zu verbinden. Seit 16 Jahren lassen die Rotterdamer leidenschaftlich die schweren Kugeln rollen und gönnen sich dazu Champagner. Aber der Traum, wieder zurück nach München zu kommen, ist geblieben.

Da kommt Ausgehstimmung auf

Nun ist er wahr geworden. Die alte Bowlingbahn in der Lazarettstraße war recht in die Jahre gekommen, fast ein wenig schmuddelig sah sie aus. Insgesamt drei Millionen Euro investierten die Schwestern in ihre Renovierung. Und jetzt schaut nichts mehr aus, wie es war. Atoll-Bowling ist eine Mischung aus schickem Restaurant, Club und Bowlingbahn. Interior Designer Sebastian Zenker hat ein modernes Ambiente geschaffen, das nicht im Geringsten an eine normale Bowlingbahn erinnert. Aufwendiges Lichtdesign und ein ausgeklügeltes Soundkonzept lassen Ausgehstimmung aufkommen.

Auch im Bowling-Bereich kommt Club-Atmosphäre auf. © Ramona Reuter

Die Bahnen sind weiß, die zugehörigen Sofas in Knallblau gehalten. Im schick beleuchteten Nebenraum mit Spiegeldecke stehen auch Billardtische. Vor den zehn Bowlingbahnen steht eine imposante Bar, dahinter ein edles DJ-Pult. An den Wochenenden legt dort ein Live-DJ auf. Die Bandbreite reicht von Loungemusik über Disco, House und Trip Hop.

Wer eine Pause einlegen möchte, der lässt sich an der Bar einen Drink mixen. An den Bowlingbahnen werden die Gäste bedient. Wer keine Spielpause einlegen oder mal eben einen Sieg begießen möchte, der bestellt sich eine Flasche Champagner (ab 98 Euro) direkt an die Bahn. Dazu gibt es eine Auswahl an Fingerfood – inklusive niederländischer Snacks!

"Fleischpflanzerl kann unser Koch besonders gut!"

In der Küche steht ein richtiger Koch. Neben dem erwähnten Fingerfood bereitet er Steaks (29,50 Euro), diverse Salatbowls (ab 16,50 Euro), Burger (ab 17,50 Euro) und mehr zu. Margarete Kudritzkis Empfehlung: "Fleischpflanzerl kann unser Koch besonders gut!" Er schmort sie mild und serviert sie mit Zwiebelsoße (22,50 Euro). Natürlich stehen auch typisch niederländische Snacks wie diverse Kroketjes, Käse-Soufflés und vieles mehr auf der Karte. Die AZ hat sich ein bisschen durchgeknuspert und konnte gar nicht mehr aufhören. Am besten, man bestellt sich die ganze Palette und stellt sie in die Tischmitte. Zum Dessert gibt es belgische Waffeln, Schokoladen-Soufflés, warmen Apfelkuchen und Eisbecher.

Entweder man trinkt seinen Schampus an der Bar und beobachtet die Bowler. Wer selbst spielt, lässt ihn sich an der Bahn servieren. © Ben Sagmeister

Neuheit in München: Stiletto-Bowling!

Noch ist die Champagner-Bowlingbahn in der Anfangsphase. Kudritzki wollte es langsam angehen. Aber einige Bowling-Fans haben die Bahn schon entdeckt. Von Kindergeburtstag über Geburtstag bis Kollegentreff war schon alles da. In Zukunft sind auch ganz besondere Specials wie Disco- und Stiletto-Bowling geplant. Dann werden rosa Teppiche auf den Bahnen ausgerollt und die Damen können in ihren High-Heels die Kugeln werfen.

Das klingt spaßig, aber auch sehr speziell. Ob das funktionieren wird? Da ist sich Margarete Kudritzki sicher. Menschen ab 30, 40 Jahren gehen immer noch gerne abends aus. Spätnachts in Clubs herumstehen ist ab diesem Alter nicht mehr ganz so gefragt. Aber einfach nur essen gehen oder in den Stehausschank ist vielen dann doch zu fad. Bowling macht Spaß, ob man es kann oder nicht – und es verbindet. "Oft beobachte ich, wie die Menschen bei uns ins Gespräch kommen, die sich vorher nicht kannten", erzählt Kudritzki.

Neben Steaks stehen für den kleinen Hunger zwischendurch auch niederländische Kroketjes auf der Speisekarte. © Ben Sagmeister

Ihre Preise sind etwas höher als die regulären Bowling-Preise. Eine Bahn kostet pro Stunde je nach Wochentag und Uhrzeit zwischen 38,50 und 59,50 Euro zuzüglich 3 Euro Leihgebühr pro Paar Schuhe. Zum Vergleich: Bei Isar Bowling in Giesing bezahlt man zwischen 28 und 44 Euro. Gut möglich, dass Champagner-Bowling die nächste Trendsportart der Stadt wird.

, Lazarettstraße 3

Mo-Fr ab 14 Uhr, Sa-So: ab 12 Uhr