"Das Füttern war Gewalt": Historiker erforscht Münchner Säuglingsheime

"23 Stunden ohne Ansprache": Felix Berth hat über die Geschichte der Säuglingsheime der Nachkriegszeit geforscht – auch in München. Ein Gespräch über den Blick auf die Kleinsten, ihren Alltag, Folgeschäden – und die Frage nach der Aufarbeitung.

München - Der Historiker Felix Berth arbeitet im Deutschen Jugendinstitut am Mariahilfplatz und hat gerade das Buch "Die vergessenen Säuglingsheime" veröffentlicht.

AZ: Herr Berth, in München gibt es bis heute das Waisenhaus an der gleichnamigen Straße. Dass es einst Säuglingsheime gab, dürfte den meisten hingegen nicht bewusst sein. Was war der Unterschied zwischen Waisenhäusern und Säuglingsheimen?

FELIX BERTH: Ein Waisenhaus übernahm Kinder jedes Alters. Dort hatten sie ein Dach über dem Kopf und ein notdürftiges Auskommen. Säuglingsheime waren nur für die Kleinsten bis zum Alter von drei Jahren – und dort waren in den seltensten Fällen Waisenkinder.

Sondern?

In der Regel waren es Kinder von ledigen Müttern. Ein kleiner Teil hatte verheiratete Eltern, bei denen das Jugendamt einschritt, etwa weil sie ihre Kinder misshandelten.

Der Historiker Felix Berth hat über die Geschichte der Säuglingsheime in der DDR und der Bundesrepublik geforscht – auch über die in München und Oberbayern. © privat

In welcher Dimension kann man sich diese Einrichtungen in der Nachkriegszeit vorstellen?

1959 gab es in Bayern acht so genannte "Heime mit Säuglings- und Kleinkindabteilung", drei davon in München. Dazu kamen kleine private Heime, die in den Statistiken teilweise nicht auftauchen.

Wer waren die Träger?

Häufig die Kirche, auch die Stadt München. Und manche kleinen privaten Heime waren gewerbliche Einrichtungen, die zum Beispiel einer Kinderkrankenschwester gehörten, die gesagt hat: Ich nehme jetzt zehn Kinder auf.

Alltag in Münchner Säuglingsheimen: "Kinder waren sich selbst überlassen"

Heute sehen wir teure Kinderklamotten, Mütter und Väter, die ihren Kindern auf dem Spielplatz hinterherhetzen und es ihnen offenbar möglichst schön machen wollen. Wie hat sich gesellschaftlich das Bild vom Säugling, vom Kleinkind, verändert?

Damals dominierte die Vorstellung, dass Säuglinge vor allem Sauberkeit brauchen, frische Luft, Sonne, regelmäßig etwas zu essen – und ansonsten in Ruhe gelassen werden sollen.

Warum?

Sonst würden sie zu kleinen Tyrannen, die über ihre Eltern herrschen, so hat man sich das vorgestellt. Und ein Säugling wuchs nach damaliger Vorstellung auf ähnliche Weise wie eine Pflanze: Die muss man auch nur gießen und in die Sonne stellen, mehr braucht es nicht. Dieses Bild war weit verbreitet. In den Säuglingsheimen bedeutete es in der Konsequenz: keine Ansprache für die Kinder.

Wie muss man sich dann denn den Alltag vorstellen?

Im ersten und im zweiten Lebensjahr waren die Kinder 23 von 24 Stunden sich selbst überlassen. In einem Raum standen zehn oder 15 oder 20 oder 25 Kinderbetten. Da lagen sie drin und haben an die Decke gestarrt. Individuelle Beschäftigung mit den Kindern kam wenig bis gar nicht vor.

Und das Personal?

Aus Sicht des Personals war es ein sehr hektischer Alltag. Die Mitarbeiterinnen waren oft schlecht ausgebildet, weil man davon ausging, dass Frauen Kinder qua Geschlecht betreuen können. Sie hatten wenig Zeit. Wenn Sie 20 Kinder mit einem Fläschchen versorgen müssen, ist das pure Hetze. Da haben sie keine Zeit, ein Kind in den Arm zu nehmen. Das Personal war immer bestrebt, für Sauberkeit zu sorgen. Die Vorstellung, dass kleine Kinder lernfähige Wesen sind, deren Gefühle wichtig sind, gab es dort nicht.

"Wahnsinnig Angst gemacht": Die Spätfolgen vom Leben im Säuglingsheim

Ist all das eine Kontinuität aus der Nazizeit?

Das existierte vorher auch schon. Und spezifisch für die Nazis war es eigentlich nicht.

Nein?

Die Vorstellung von Härte in der Säuglingsbetreuung gab es seinerzeit überall in Europa. Aber klar, bei den Nazis hat es sehr gut in die Ideologie reingepasst – und später, nach 1945, wurde es in den USA schnell besser, in Deutschland noch nicht.

Was haben die Säuglingsheime aus heutiger Sicht mit den Kindern gemacht?

Die Kinder hatten im Vergleich zu Kindern in Familien oder Kinderkrippen oft erhebliche kognitive Schwierigkeiten, haben erst spät sprechen gelernt. Das war der Forschung schon damals sehr klar.

Hier in der Streitfeldstraße 1 betrieb die katholische Kirche einst das Säuglingsheim, in dem Brigitte R. half. © Bernd Wackerbauer

Gerade auch in der Großstadt erzählen ja viele, die in den 50ern und 60ern aufgewachsen sind, wehmütig von ihrer Kindheit. Man sei sehr frei gewesen, hätte den ganzen Tag draußen gespielt.

Ja, ich glaube, ältere Kinder, die in Familien aufwuchsen, hatten damals wirklich oft eine Art "Straßenkindheit". Mit dem Alltag in einem Säuglingsheim hat das aber gar nichts zu tun. Kinder, die dort aufgewachsen sind, waren oft sehr ängstlich, sehr irritierbar. Eine Frau, die als Kind im Löhehaus in München war, hat mir eine Erinnerung erzählt. Sie wurde mit drei Jahren einmal in einen Park gebracht. Das hat ihr wahnsinnig Angst gemacht, sie hat dort nur geschrien. Das Mädchen kannte kein Draußen-Sein auf einer weiten Wiese, sie war immer nur auf den Balkon geschoben worden, um dort frische Luft zu bekommen.

Sind die damaligen Träger, Sie haben ja auch die Stadt München erwähnt, interessiert an einer Aufarbeitung dieser Zeit?

Da gibt es große Unterschiede.

Historiker Felix Berth: Katholische Kirche nicht an Aufarbeitung interessiert

Können Sie da Institutionen benennen?

Nach meinem Eindruck ist die katholische Kirche nicht besonders interessiert. Aber ich will die Institutionen gar nicht so sehr kritisieren, bei der Geschichte der Säuglingsheime geht die Aufarbeitung gerade erst los. Bei der Stadt München gibt es meinem Eindruck nach schon ein großes Bestreben.

Bei der Aufarbeitung von Heimen für ältere Kinder ist oft auch von Gewalt und Missbrauch die Rede. Ist das bei den Säuglingen auch ein Teil der Geschichte?

Wenn ich überlege, was die historische Forschung in den letzten 20 Jahren über Heime für ältere Kinder und Jugendliche herausgefunden hat, halte ich nichts mehr für unmöglich. Ein solches Ausmaß an Grausamkeiten und Gewalttaten hätte ich davor nicht erwartet.

Bei Ihrer Forschung zu Säuglingsheimen sind Sie nicht darauf gestoßen?

Die Forschung ist da noch sehr am Anfang.

Aber?

Es gibt Hinweise auf Gewalttaten in Krippen in der DDR. Und es gibt auch in den Säuglingsheimen im Westen Aspekte von Gewalt. Zum Beispiel gewaltsames Füttern: Kinder dort hatten sehr oft Essstörungen. Die Mitarbeiterinnen in den Heimen legten vor allem Wert darauf, dass bei den Kindern die Gewichtskurve steigt. Die Frauen haben oft zwei Kindern gleichzeitig mit Wahnsinnstempo das Essen reingeschoben, ihnen manchmal dabei die Nase zugehalten. Das ist Gewalt.

Das Ende der Säuglingsheime: "In Bayern hat es länger gedauert, bis Sie abgeschafft wurden"

In Ihrem Buch spricht eine damals junge Frau, die im Heim in Berg am Laim mitgeholfen hat.

Sie hat sonntags die Nonnen unterstützt in diesem katholischen Heim. Das war in den frühen 60ern. Ich habe sie gefragt, was man damals von Hospitalismus wusste. Sie hat erzählt, sie habe einmal eine Schwester gefragt, warum die Kinder alle so komisch mit dem Oberkörper und dem Kopf wackeln. Da habe man ihr gesagt: "Das ist Hospitalismus." Das ist für mich ein Hinweis, dass man damals auch in einem kleinen katholischen Heim schon wusste, dass Heime bei den Kindern schwerwiegende Folgen haben können.

Was war in Bayern anders?

In Bayern hat es länger gedauert, bis die Heime abgeschafft wurden.

Warum?

Da habe ich nur einen vagen Hinweis. Es ist schon auffällig, dass es in konservativ-katholischen Gegenden länger gebraucht hat als etwa im sozialdemokratischen Nordrhein-Westfalen.

Leben im Säuglingsheim: Augenzeugenbericht einer Ehrenamtlichen

Mit "Staunen und Schrecken", blickt Brigitte R. heute auf die Lebensbedingungen der Kinder und Säuglinge zurück, die sie als "freiwillige Sonntagsschwester" von 1962 bis 1964 im katholischen Heim an der Streitfeldstraße 1 in Berg am Laim erlebte. Die AZ druckt Auszüge aus ihren Erinnerungen im Buch von Felix Berth:

"Ich war immer sonntags da, um die Schwestern zu entlasten. Mein Dienst ging morgens um sechs Uhr los und dauerte bis um sechs Uhr abends. In einem Raum waren 18 Babys, die höchstens sechs bis acht Monate alt waren und noch nicht krabbeln konnten. Im anderen Raum waren etwa zehn Kinder, die schon krabbeln konnten und vielleicht erste Schritte gemacht haben. Bei den Säuglingen habe ich beim Füttern geholfen.

Diese Kinder wurden mit Kissen in die Ecke gesetzt, dann wurden Kissen hingelegt, auf die dann die Fläschchen kamen. Das hat oft nicht funktioniert, man musste den Kindern die Fläschchen immer wieder in den Mund stecken. Ich habe an den Sonntagen auch niemanden getroffen, der die Kinder besucht hätte. Ich kann mich nicht erinnern, an einem meiner Sonntage jemals eine Mutter oder einen Vater gesehen zu haben. Beim Sitzen haben die größeren Kinder den Oberkörper so merkwürdig bewegt, hin und her. Das war sehr monoton und ging die ganze Zeit von links nach rechts und wieder zurück. Außerhalb des Heims hatte ich das noch nie gesehen.

Apathische Kinder und Vernachlässigung

Ob ich die Kinder als apathisch erlebt habe? Ja, auf jeden Fall. Auch bei den Größeren gab es Kinder, die ihr Bett nicht verlassen haben und nur apathisch dort gesessen sind. Es gab aber auch welche, die herumgewuselt sind und versucht haben, Kontakte zu bekommen. Wie das Mädchen, das immer freudestrahlend auf mich zugerannt ist, wenn ich gekommen bin. Das Kind hing den ganzen Tag an mir. Ich würde sagen, eine Schwester, die für einen der Räume zuständig war, hat die Kinder schon mit mütterlichen Gefühlen betreut. Aber klar, bei 18 Babys kommt man auch an seine Grenzen und ist genervt, wenn die alle schreien. Über die Kinder wusste ich wenig. Ich habe die Schwestern einmal gefragt, warum die Kinder denn im Heim waren. Die Antwort war: "Ihre Mütter können sich nicht kümmern."

Ob ich mal mitbekommen habe, dass ein Kind adoptiert wurde? Nein, das war nie ein Thema. Ich habe auch mal gefragt: Was passiert, wenn die Kinder drei Jahre alt sind? Es hieß einfach: Dann kommen die in ein anderes Heim."