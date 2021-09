Das erwarten Münchnerinnen und Münchner von der neuen Regierung

Daniel von Loeper 15 Rentnerin Jutta Schmidt: "Ich wünsche mir von der neuen Regierung, dass sie die Rente erhöht. Ich habe auch ein gewisses Alter erreicht. Ich bin fit und würde gerne noch arbeiten, nur ist es sehr schwer, im hohen Alter einen Job zu finden. Manche wollen weg von Deutschland, weil sie die Zustände in unserem Land nicht okay finden. Das ist bedenklich. Nicht zu wählen, geht jedoch gar nicht. Man muss sich der Sache stellen. Ich bin in einem demokratischen Land, und da zählt jede Stimme. Außerdem sollten sie in der Politik nicht mehr so viel streiten. Scholz strahlt eine gewisse Ruhe aus, deshalb mögen ihn so viele. Ich habe bisher immer CDU/CSU bei Bundestagswahlen gewählt. Doch den Laschet mag ich nicht. Dieser Labertasche traut man doch nichts zu. Querdenker mag ich ebenfalls nicht. "