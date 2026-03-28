Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord aufgestellt. Niemals zuvor wurden so viele Fahrgäste befördert wie 2025.

Noch nie fuhren so viele Menschen in München mit U-Bahn, Bus oder Tram als im Jahr 2025. (Archivbild)

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat im Jahr 2025 einen neuen Fahrgast-Rekord aufgestellt. Insgesamt 621 Millionen Passagiere waren im vergangenen Jahr in München mit U-Bahn, Bussen oder Trambahnen unterwegs. Damit wurden die beiden Rekordjahre 2019 und 2024, als 615 Millionen Fahrgäste gezählt wurden, deutlich übertroffen.

"Nachdem die Fahrgastzahlen mit Beginn der Corona-Pandemie dramatisch gesunken sind und sich nur langsam wieder erholt haben, waren wir 2024 unter anderem auch durch zahlreiche Großveranstaltungen wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen. Trotz notwendiger Baustellen und obwohl deutlich weniger Großveranstaltungen stattgefunden haben, sind im vergangenen Jahr 2025 mehr Fahrgäste bei uns ein- aus- und umgestiegen. Darüber freuen wir uns sehr", so Ingo Wortmann, der seinen Posten als MVG-Chef nach zehn Jahren mit einem Rekord räumen wird. Der 56-Jährige wechselt im Sommer als Geschäftsführer zu den Stadtwerken Oberhausen in seine nordrhein-westfälische Heimat.

Baustellen und weniger Großevents: Leichter Rückgang bei der U-Bahn

Trotz allgemeiner Rekordzahlen ging die Anzahl der U-Bahn-Fahrgäste im Vergleich zu 2024 um zwei Prozent von 452 auf 442 Millionen Passagiere zurück. Die Gründe für den Rückgang sind sowohl baustellenbedingt, als auch die Tatsache, dass 2025 weniger Großveranstaltungen in München stattfanden als noch im Vorjahr, in dem u. a. Spiele der Euro2024 in der Allianz Arena ausgetragen wurden. Dennoch nutzten die U-Bahn immer noch 13 Millionen mehr Menschen als im bisherigen Rekordjahr 2019 (damals 429 Millionen U-Bahn-Nutzer).

Die Busse konnte 2025 insgesamt 220 Millionen Fahrgäste zählen. Damit waren zehn Millionen Fahrgäste mehr mit dem Bus unterwegs als noch im Vorjahr, ein Plus von 5 Prozent. Nur im Jahr 2019 nutzten mehr Menschen in München den Bus (221 Millionen).

Insgesamt 621 Millionen Menschen fuhren 2025 in München mit U-Bahn, Bus oder Tram. © Grafik:MVG

Niemals zuvor fuhren mehr Menschen in München mit der Tram

Einen neuen Rekord konnte die Tram vermelden. Insgesamt 127 Millionen Fahrgäste griffen im Jahr 2025 auf die Straßenbahn zurück, niemals zuvor waren es mehr Passagiere. Im Vergleich zum Vorjahr war es eine Steigerung der Passagierzahlen um sechs Prozent.