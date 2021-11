Daglfinger Blumenhof: Bildschöner Blumenschmuck für die Traumhochzeit

Im Daglfinger Blumenhof findet man wunderbare Dekoration für festliche Anlässe – und vieles mehr.

Blumen spielen bei der Hochzeit eine ganz wichtige Rolle: An den Brautstrauß erinnert sich die Glückliche ein Leben lang. Kirche oder Standesamt sind stets feierlich dekoriert, und auch beim Auto, das das Paar ins Glück fährt, ist Blumenschmuck unverzichtbar. Und bei der Feier sorgt erst die Dekoration für das besonders festliche Ambiente. Die ideale Auswahl für all das bietet sich angehenden Brautleuten im .

Hier können die Kunden mit allen Sinnen in die wunderbare Welt der Pflanzen eintauchen und das Richtige für Feste finden – aber auch für alltägliche Anlässe. Sie erwartet ein riesiges Angebot an kreativer Floristik und dekorativen Accessoires, an frischen Schnittblumen, saisonalen Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen, einheimischen Sträuchern, Pflanzgefäßen für drinnen und draußen und allem, was man sonst für das grüne Glück benötigt.

© Peter Schad/unsplash

Seit über 30 Jahren führt Familie Gebert den mit Leidenschaft und Engagement. Was zunächst als überschaubarer Familienbetrieb begann, hat sich mittlerweile zu einem ganz besonderen Gartencenter entwickelt: mit großzügigen Glashallen für Garten-, Balkon- und Zimmerpflanzen, mit einem wunderschönen Freigelände für das gut sortierte Baumschulsortiment, mit viel Platz für saisonale Angebote.

Auf einer Fläche von etwa 30 000 Quadratmetern befinden sich heute auch ein weitläufiger Freibereich für die hauseigene Gärtnerei und Baumschule. Und weil den Geberts die Ideen nie ausgehen, gibt es mittlerweile auch eine Schmankerlecke mit regionalen Spezialitäten, frischem Gemüse sowie eine Tierfutterabteilung und eine Vinothek. Und zur Weihnachtszeit ist besonders der Adventsmarkt einen Besuch wert, der jedes Jahr am Wochenende vor dem ersten Advent mit der Langen Nacht der Lichter eröffnet wird: Late-Night Shopping im Kerzenlichterglanz!

© Dagelfinger Blumenhof

Weitere Informationen:

Der Daglfinger Blumenhof ist in der Riemer Str. 200, mehr Infos: