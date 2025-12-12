Bei einem Unfall am Hauptbahnhof stürzt ein Anhänger ins Gleis. Der betreffende Bereich muss für mehrere Stunden gesperrt werden.

Am Donnerstagabend kam es am Hauptbahnhof zu einem Unfall im Gleisbereich. Wie die Bundespolizei berichtet, fuhr ein 62-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 19.15 Uhr auf dem Bahnsteig zwischen den Gleisen 5 und 6 mit einem Elektrofahrzeug mit Ladefläche samt Anhänger entlang. Als der Mann sein Gefährt wenden wollte, kippte der Anhänger und fiel anschließend ins Gleis, welches anschließend gesperrt wurde.

Anhänger fällt ins Gleis: stundenlange Sperrung am Hauptbahnhof

Während Beamte der Bundespolizei den Sachverhalt aufnahmen, wurde der abgestürzte Anhänger von Mitarbeitern des Technischen Hilfswerk aus dem Gleisbereich geborgen. Dafür musste die Oberleitung abgeschaltet und geerdet sowie das Gleis 6 gesperrt werden. Nach Beendigung der Bergungsarbeiten konnte die Sperrung gegen 22 Uhr wieder aufgehoben werden.

Der 62-jährige DB-Mitarbeiter, der zum Zeitpunkt des Unfalls nicht alkoholisiert war, blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere Hundert Euro.