AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Da kann nur das THW helfen: Gleisbereich am Hauptbahnhof wegen Unfalls stundenlang gesperrt

Da kann nur das THW helfen: Gleisbereich am Hauptbahnhof wegen Unfalls stundenlang gesperrt

Bei einem Unfall am Hauptbahnhof stürzt ein Anhänger ins Gleis. Der betreffende Bereich muss für mehrere Stunden gesperrt werden.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Am Donnerstag fällt am Münchner Hauptbahnhof ein Anhänger ins Gleis.
Am Donnerstag fällt am Münchner Hauptbahnhof ein Anhänger ins Gleis. © Bundespolizei

Am Donnerstagabend kam es am Hauptbahnhof zu einem Unfall im Gleisbereich. Wie die Bundespolizei berichtet, fuhr ein 62-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 19.15 Uhr auf dem Bahnsteig zwischen den Gleisen 5 und 6 mit einem Elektrofahrzeug mit Ladefläche samt Anhänger entlang. Als der Mann sein Gefährt wenden wollte, kippte der Anhänger und fiel anschließend ins Gleis, welches anschließend gesperrt wurde.

Anhänger fällt ins Gleis: stundenlange Sperrung am Hauptbahnhof

Während Beamte der Bundespolizei den Sachverhalt aufnahmen, wurde der abgestürzte Anhänger von Mitarbeitern des Technischen Hilfswerk aus dem Gleisbereich geborgen. Dafür musste die Oberleitung abgeschaltet und geerdet sowie das Gleis 6 gesperrt werden. Nach Beendigung der Bergungsarbeiten konnte die Sperrung gegen 22 Uhr wieder aufgehoben werden.

Lesen Sie auch

Der 62-jährige DB-Mitarbeiter, der zum Zeitpunkt des Unfalls nicht alkoholisiert war, blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere Hundert Euro.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • penach vor 2 Stunden / Bewertung:

    ärgerlich

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.