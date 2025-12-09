Auch am Münchner Hauptbahnhof: Bundespolizei warnt vor Gepäckdieben in Zügen

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit – und schon ist der Koffer weg. So erging es einer Reisenden am Münchner Hauptbahnhof. Besonders zur Weihnachtszeit rät die Bundespolizei zur Vorsicht.

Um sich vor Diebstahl zu schützen, empfiehlt die Bundespolizei, Gepäckstücke während der Reise immer im Blick zu behalten. (Symbolbild)

Die Bundespolizei hat vor Diebstählen in Zügen gewarnt. Insbesondere im erhöhten Reiseverkehr während der Weihnachtszeit sollten Fahrgäste ihr Gepäck sicher verstauen und nicht unbeaufsichtigt lassen, wie die Behörde mitteilte.

Koffer-Klau am Münchner Hauptbahnhof: Diebesgut im Wert von rund 4400 Euro

Wie schnell ein Koffer weg sein kann, zeigt der Fall einer 26-Jährigen, die am Sonntag vom Münchner Hauptbahnhof per ICE nach Frankfurt am Main reiste. Die Frau hatte den Angaben zufolge ihren Koffer auf einer Gepäckablage verstaut und sich auf einen Platz in der Nähe gesetzt – ohne ihren Koffer im Blick zu haben. Erst nachdem der Zug losgefahren sei, habe sie bemerkt, dass ihr Gepäck fehle.

Laut Bundespolizei zeigten Aufnahmen von Überwachungskameras, wie ein Mann und eine Frau unmittelbar nach der 26-Jährigen in den Zug ein- und kurz darauf mit ihrem Koffer wieder ausstiegen. Demnach befanden sich unter anderem zwei teure Laptops und Schmuck in dem Gepäckstück, die Bundespolizei schätzte den Gesamtwert auf rund 4400 Euro.