Cumpanum: Neue Handwerksbäckerei am Nockherberg

Seit letzter Woche gibt es am Nockherberg die neue Bäckerei Cumpanum, die seinen Kunden nicht weniger als Brot, das glücklich macht verspricht. Die AZ war vor Ort und kam in den Genuss des wunderbaren Brots von Bio-Bäcker André Heuck.

André Heuck in der Backstube direkt neben der Theke. Handwerk und Verkauf gehen hier Hand in Hand.

München - Das Bäckerhandwerk ist ihm quasi in die Wiege gelegt worden. André Heucks Eltern betrieben eine Bäckerei in der damaligen DDR und nach der Flucht in den Westen nahe Hannover.

Bäcker André Heuck: Backen auf der ganzen Welt

Da es ums wirklich traditionelle Handwerk schlecht bestellt ist, rieten sie ihrem Sohn davon ab, in ihre Fußstapfen zu treten. Aber André Heuck wollte es trotzdem wissen.

Er hat seinen Bäckermeistertitel gemacht und danach jahrelang auf der ganzen Welt gebacken: in Miami, Spanien, Zypern und Griechenland. Zuletzt leitete er die Bäckerei im größten Casino-Hotel der Welt in Macau. Dann zog es ihn der Liebe wegen nach Augsburg.

Als Bio-Bäcker verzichtet Heuck auf Pflanzengifte und Weizenmehl

Mit jeder Menge Inspiration und Rezepten aus aller Welt im Gepäck eröffnete er dort 2018 seine Bäckerei Cumpanum. Schon seine Eltern hatten auf Bio gesetzt, deshalb war auch ihm klar, dass er keine Pflanzengifte in seinem Brot haben möchte.

Aber der 41-Jährige geht noch weiter. Er verwendet keinerlei Backmittel, Backmischungen und kein Weizenmehl. "Viele reagieren auf den modernen hochverarbeiteten Weizen", so Heuck. Deshalb vertragen sie kein Brot mehr. Alles, was aus seiner Backstube komme, solle bekömmlich sein und einfach glücklich machen.

Ein Roggenbrot mit Loch. © Daniel von Loeper

Urgetreide für das Sauerteigbrot, Dinkelmehl für die Brezen

Heuck verwendet Urgetreide wie Emmer und Einkorn, die Brezn sind aus Dinkelmehl. Für jedes Brot wird der Sauerteig selbst gemacht und darf dann 48 Stunden reifen. 90 Prozent seines verwendeten Getreides kommen aus Bayern.

Alle Zutaten und Produkte in den Regalen kommen aus der Region. © Daniel von Loeper

Das gute Brot hat sich schnell herumgesprochen im Schwabenland. Inzwischen betreibt Heuck sieben Backstuben und vier Läden, die jeweils von einer großen Backstube beliefert werden. Finanziert hat Heuck sein Unternehmen zum Teil mit dem Kapital aus Genussanteilen, die die Kunden erwerben konnten. Das funktioniert wie eine Art Crowdfunding und hat den Betrieb schnell wachsen lassen.

Seit letzter Woche in München: Das Geschäft läuft

Seit letzter Woche gibt es eine Backstube am Nockherberg. Dort können die Münchner jeden Morgen dabei zuschauen, wie in der gläsernen Bäckerei frische Teige hergestellt, geknetet und gebacken werden. Die Nachbarn kaufen schon fleißig ein in ihrer neuen Bäckerei.

Auch fürs feine Frühstück kann man sich hier eindecken. © Daniel von Loeper

Besonders beliebt sind bislang die Steinofenkruste und Dinkelgold, "das saftigste Dinkelbrot der Welt", wie Heuck verspricht (5,20 Euro). Etwas ganz Besonderes ist das saftig-leichte Schneeflöckchen-Brot aus süßem Hefeteig mit Zuckerhaube (5,50 Euro). Natürlich gibt's auch Semmeln, Krapfen, Baguette und für die Mittagspause Focaccia, Spinatwickel und Kaffee. Den kann man sich auch direkt am Fenster im Laden genehmigen und sich in Ruhe überlegen, was man zuerst probieren möchte.

Regerstraße 80, Di-Fr: 7 bis 18, Sa: 7 bis 13 Uhr.