Das Restaurant Assoluto ist in ein Deli umgewandelt worden. Jetzt kann man dort den ganzen Tag italienische Küche genießen.

Morgens vor der Arbeit kurz noch einen Espresso, in der Mittagspause einen schnellen Teller Pasta oder nach der Arbeit einen Spritz mit Kollegen? All das ist ab sofort im Marriott City West Hotel in der Landsberger Straße möglich. Im zugehörigen Restaurant Assoluto kocht mit Marco De Cecco ein waschechter Italiener.

Auf der Terrasse vergisst man auch in der Mittagspause für ein Weilchen den Alltag. © Marriott International

Über seine feine Herzensküche hat sich die AZ schon in der Vergangenheit gefreut. Nun weitet er das Konzept auf den ganzen Tag aus. Das Assoluto Deli öffnet schon morgens um 7 Uhr und bietet italienisches Frühstück vom frisch gebrühten Kaffee über knusprige Cornetti bis zur hausgemachten Granola mit Joghurt und Früchten.

Panuozzo – ein italienischer Geheimtipp

Wenn es mittags schnell gehen muss, bestellt man sich ein Panuozzo. Das ist ein Sandwich aus Pizzateig, gefüllt mit San-Daniele-Schinken, Burrata und Basilikum-Pesto (10,50 Euro) oder man setzt sich ins Restaurant und bei schönem Wetter auf die Terrassse und genießt eine Parmigiana mit Auberginen (12 Euro) oder eine klassische Lasagne (12,50 Euro).

Das Restaurant Assoluto war bisher nur abends geöffnet. © Marriott International

Für den Feierabend stehen verschiedene Spritz-Varianten zur Auswahl (9,50 Euro), auch alkoholfreie (acht Euro). Dazu teilt man sich ein paar gemischte Antipasti (für zwei Personen 19 Euro) oder eine Pizza (ab 14 Euro).

Eine absolute Bereicherung für Italienfans und alle, die im Westend wohnen oder arbeiten.

Landsberger Straße 156, Mo-Fr: 7 bis 22 Uhr, Sa-So: 7 bis 11 Uhr und 18 bis 22 Uhr