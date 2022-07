CSU: Stromsparhilfe für alle

Neben den Stromsparchecks soll die einmalige Energiepauschale ausgeweitet werden. Dafür soll sich OB Reiter auf Bundesebene einsetzen, so die Stadtratsfraktion von CSU und Freien Wählern.

München - Steigende Energiekosten belasten auch die Münchner Haushalte. Die Stadtratsfraktion von CSU und Freien Wählern will deshalb, dass die Stadt allen Bürgern kostenlose Stromsparchecks anbietet. Wer will, könnte so mit Experten zuhause prüfen, wo Energie eingespart werden kann, heißt es in zwei entsprechenden Anträgen vom Donnerstag.

CSU: Energiepauschale soll ausgeweitet werden

Darüber hinaus beantragt die Fraktion, dass OB Dieter Reiter (SPD) sich auf Bundesebene dafür einsetzt, die einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro auch auf Rentner, Minijobber, Azubis und Studenten auszuweiten.