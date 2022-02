CSU: Handwerker in München parken kostenlos

Kostenlose Parkplätze für Handwerker fordert die CSU im Münchner im Stadtrat. Erfolg wird der Antrag kaum haben, es geht um etwas anderes.

Parkausweise in München sollen auch für Handwerker teurer werden. (Symbolbild)

München - Alles wird teurer - gerade in München. Manches wird für manche aber plötzlich viel teurer. So zum Beispiel die Parkausweise für Handwerker. Diese müssen bald 720 statt 265 Euro jährlich bezahlen, um in der Stadt parken zu dürfen. Beschlossen hat das die grün-rote Stadtregierung. Man wolle die Einnahmen zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs nutzen, hieß es. (Hhier lesen Sie mehr zu den steigenden Parkgebühren).

Teure Parkausweise: Kritik von CSU und Handwerkskammer

Kritik daran kam prompt von den Oppositionsparteien und der Handwerkskammer. Das Rathaus bemühte sich um Schadensbegrenzung (mehr Haltezonen für Handwerker, digitale Parkplatzsuche), doch den Konflikt befrieden konnte das nicht.

Die CSU fordert nun: Kostenloses Parken für Handwerker! "Erhöhte Gebühren für das Parken werden bei handwerklichen Tätigkeiten dazu führen, dass die Mehrkosten auf den Verbraucher umgelegt werden und so Preise für Handwerkerleistungen steigen", schreibt Stadtrat Hans Hammer. Erfolg dürfte die Forderung keinen haben, die Diskussion über die unpopuläre Anhebung der Parkgebühren aber noch einmal bestärken.