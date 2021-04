CSU-Forderung: BA-Sitzungen im Livestream übertragen

Sitzungen der Bezirksausschüsse sollen in Zukunft per Livestream ins Internet übertragen werden. Das hat die CSU-Fraktion jetzt in einem Antrag gefordert.

15. April 2021 - 15:19 Uhr | ako

Stadtratssitzungen sind oft öffentlich zugänglich – geht es nach der CSU, soll das künftig auch digital möglich sein. (Symbolbild) © Feindt