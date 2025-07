CSU fordert christliche Beflaggung der MVG-Fahrzeuge 

Die CSU im Stadtrat fordert, dass MVG-Fahrzeuge an christlichen Feiertagen beflaggt werden, ähnlich wie zu den Pride Weeks.

Während der Pride Weeks wehen an den Trambahnen und Bussen der MVG Regenbogenfähnchen, zur Wiesn sind es gelb-schwarze für München oder weiß-blaue für Bayern. Nun fordert die CSU-Fraktion im Stadtrat, dass die Fahrzeuge der MVG künftig auch zu christlichen Anlässen mit entsprechenden Fahnen geschmückt werden sollen.

CSU fordert christliche MVG-Beflaggung

Neben Weihnachten, Ostern und Pfingsten sollen die MVG-Fahrzeuge künftig auch an weiteren gesetzlichen Feiertagen in passenden Farben beflaggt werden. Als Begründung verweist die CSU darauf, dass die Fahrzeuge während der Wiesn oder zu den Pride Weeks bereits entsprechend dekoriert werden. „Es wäre schön, den großen christlichen Kirchen aus Anlass dieser Feiertage Respekt zu erweisen“, heißt es in dem Antrag.

Initiator des Antrags ist CSU-Stadtrat Alexander Reissl. Er sagt zur AZ: "Vielleicht gibt es auch andere Bevölkerungsgruppen, die sich über eine Beflaggung freuen würden." Schließlich würden die Pride Weeks bereits seit einigen Jahren mit Fähnchen unterstützt.

Auf die Frage, ob sich andere Religionsgemeinschaften dadurch ausgeschlossen fühlen könnten, entgegnet Reissl, es gehe ausschließlich um gesetzliche Feiertage. Und die gäbe es in München schließlich nur von christlicher Seite.

MVG prüft CSU-Antrag

Die MVG teilte auf Anfrage der AZ mit, man werde den Antrag genau prüfen. Feste Regeln gebe es dazu nicht. "Wir haben die Fahrzeuge immer in Abstimmung mit der Stadtpolitik mit Wimpeln bestückt", so ein Sprecher der MVG.

Die Anbringung und Entfernung der Wimpel verursache "einen nicht unerheblichen personellen Aufwand und Kosten, für die es eine Finanzierung geben muss", sagt der Sprecher.

Eine Europafahne zum Europa-Mai 2021 schmückt eine Tram. © xWirestockx via imago-images.de

Neben der Wiesn und den Pride Weeks wurden in der Vergangenheit nur vereinzelt weitere Anlässe mit Fahnen an MVG-Fahrzeugen gewürdigt: 2021 zum Europa-Mai und 2008 zum 850. Stadtgeburtstag.