Der CSD 2025 in München wird größer denn je – mit PolitParade, Straßenfest, Bühnenprogramm und After-Party. Dieser Überblick zeigt, was geplant ist, wo die Parade entlangführt, welche Gruppen dabei sind und worauf Besucherinnen und Besucher achten sollten.

Der Christopher Street Day (CSD) erinnert jedes Jahr an den historischen Aufstand von queeren Menschen am 28. Juni 1969 in der Christopher Street im New Yorker Stadtteil Greenwich Village. Seit 1970 wird in New York mit einer Parade an dieses Ereignis erinnert, das als Meilenstein für die LGBTQ+-Bewegung gilt. Die Tradition hat sich weltweit verbreitet – auch in Deutschland finden die CSD-Paraden meist am letzten Samstag im Juni statt.

In München startete die erste CSD-Parade im Jahr 1980 mit rund 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Seitdem ist die Veranstaltung stark gewachsen. Im vergangenen Jahr lockte die Münchner Politparade laut Polizei rund 325.000 Besucherinnen und Besucher an, die gemeinsam für die Rechte queerer Menschen demonstrierten und feierten.

Mit dem kämpferischen Motto "Liberté, Diversité, Queerité" findet heuer am 28. Juni die PolitParade des Münchner CSD statt. Etwa 200 Gruppen haben sich angemeldet und werden am Samstag durch die Stadt ziehen. CSD-Chef Alex Kluge kündigt "das größte Straßenfest in der Geschichte des CSD" an. Die AZ gibt Ihnen einen Überblick, was alles so geboten sein wird.

Der Streckenverlauf der CSD-Parade 2025

Die rund 3,5 Kilometer lange Parade startet am Mariahilfplatz in der Au und führt über die Isar in die Innenstadt. Fußgruppen versammeln sich am Nockherberg (Ohlmüllerstraße/Ecke Mariahilfplatz und Hochstraße), während die Fahrzeuge direkt vom Mariahilfplatz starten. Die Route verläuft ab 12 Uhr über die Ohlmüllerstraße, Reichenbachbrücke, Fraunhoferstraße, Müllerstraße, Blumenstraße, Sendlinger-Tor-Platz, Stachus und Maximiliansplatz bis zum Karolinenplatz, wo Laufgruppen und Wagen getrennt werden. Das Ende der Parade befindet sich in der Ludwigstraße.

Angeführt wird der Zug traditionell von der lesbischen Motorradgruppe "Dykes on Bikes", gefolgt von einer Fußgruppe des CSD München sowie einem Wagen mit OB Dieter Reiter als Schirmherr und Stadtrat Thomas Niederbühl. Mit dabei sind queere Initiativen, soziale Einrichtungen, Kulturprojekte, politische Parteien sowie zahlreiche Unternehmen – von lokalen Gruppen bis hin zu internationalen Konzernen.

Dykes on Bikes im vergangenen Jahr. © Bethel Fath

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann den CSD-Tag via Livestream verfolgen. Die Übertragung ist , , und einsehbar.

Das Rahmenprogramm zum CSD in München

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag finden in der Innenstadt Straßenfeste statt. Heuer soll es das größte Straßenfest in der Geschichte des Münchner CSD sein. Die Hauptbühne steht auf dem Marienplatz. Hier gibt es sowohl am Samstag als auch am Sonntag ein vielfältiges Programm. Drag Artists treten auf, es gibt politische Shout-Outs und Gedenkmomente und das legendäre Pumps Race. Neu in diesem Jahr ist der Podcast-Talk von "Willkommen im Club". Main Act ist Myss Keta. Am Samstag eröffnet Schirmherr und Oberbürgermeister Dieter Reiter offiziell die Veranstaltung um 15.30 Uhr.

Auch bei der Community-Bühne in der Kaufingerstraße wird es neben dem Programm auch einen Biergarten geben. Am Wittelsbacherplatz gibt es ein Programm mit Poetry-Slams und Drag-Shows.

Münchens Regenbogenfamilien können sich am Samstag auf der gleichnamigen Area auf dem Frauenplatz treffen, hier gibt es eine Hüpfburg, Infoständen, Lego-Spielstand (nur Samstag).

Neu ist der Food Court an der Party Area auf dem Odeonsplatz, mit Speisen aus aller Welt. Vor der Feldherrnhalle gibt es in Kooperation mit dem Münchner Löwen Club MLC eine Fetisch-Area mit Talks, Infoständen und Biergarten. Die über 80 Infostände aus der Community und ihrer Allies verbinden die einzelnen Event-Spots in der Innenstadt.

CSD 2025: After-Party im Rathaus

Wie jedes Jahr findet im Anschluss an die Parade das beliebte Rathaus Clubbing statt. Los geht es ab 22 Uhr, auf sechs Dancefloors ist für jeden Geschmack etwas geboten. Unter anderem legen auf: DJ Tobi Ruhland, Garry Klein x MLC und DJane’s Delight.

Die Vorverkaufstickets sind schon alle weg – Resttickets gibt es ab 30 Euro bei stabiler Wetterlage am 28. Juni am CSD-Infopoint am Fischbrunnen.

Party im Rathaus beim CSD 2024. © CSD München

Pride in München: Anreise, Sperrungen und Verkehr

Am 28. Juni ist die Münchner Innenstadt rund um die Paraderoute ab Vormittag für den Autoverkehr gesperrt.

Die Tramlinien 17, 18, 19 und 21 werden umgeleitet, ebenso die Buslinien 52, 62 und 132.

Die MVG stellt für den Tag zusätzliches Personal bereit, um im Störungsfall schnell reagieren zu können. Fahrgäste werden über Ausfälle und Umleitungen mit Aushängen und Durchsagen informiert.

Das Sicherheitskonzept beim CSD

Die Parade und die Veranstaltungen verlaufen traditionell friedlich. Auch 2025 sorgen Polizei, Security, Feuerwehr, Sanitäter für Sicherheit. Ein Awareness-Team bietet unter der Nummer 0160 99802994 Unterstützung bei Diskriminierung oder Übergriffen.

Ein Ampelsystem auf der CSD-Webseite und Social-Media-Kanälen zeigt in Echtzeit, wie voll die wichtigsten Veranstaltungsorte sind. Auch U-Bahn-Zugänge können bei Überfüllung gesperrt werden.