Der Münchner CSD startet früher, zieht mit Politparade und Straßenfest durch die Innenstadt und verlegt die Pride-Meile auf die Ludwigstraße. Anwohner, Teilnehmer und Besucher müssen sich auf Sperrungen und Umleitungen einstellen.

Gut beschirmt durch die CSD-Tage: Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen ist ausreichend Sonnenschutz und viel Trinken angesagt.

Der Christopher Street Day steht heuer unter dem Motto "Unsere Vielfalt. Unsere Stärke" und startet am Donnerstag offiziell, wenn am Rathaus die Regenbogenflaggen gehisst werden. Diesmal geht es bereits am Freitag so richtig los. Die Pride-Weeks dehnen sich wie gehabt auf das gesamte Stadtgebiet aus, und auch die Politparade zieht wieder durch die Innenstadt. Neu ist, dass das große Straßenfest am Wochenende von der Fußgängerzone auf die Ludwigstraße verlegt wurde. Die Hauptbühne steht auf dem Platz vor der Feldherrnhalle, Höhe Brienner Straße (AZ berichtete).

CSD in der Innenstadt: Was Sie beachten müssen

Zwischen Mittwoch (24. Juni) und Montag (29. Juni) kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der City, teilt die Stadt mit. Bei der Politparade (Samstag, 27. Juni) beginnt die Aufstellung gegen 7 Uhr. Die Erhardtstraße ist bis zur Ludwigsbrücke gesperrt, Fußgruppen sollten über den U-Bahnhof Kolumbusplatz anreisen. Teilnehmer, die zu einem Fahrzeug gehören, nutzen bitte den S-Bahn-Halt Isartor.

Die Demostrecke für den CSD 2026.

Ab 12 Uhr begibt sich die Politparade auf folgende Strecke: Fraunhoferstraße, Müllerstraße, Corneliusstraße, Blumenstraße, Sonnenstraße, Maximiliansplatz (westlich), Brienner Straße. Die Fahrzeuge rüsten sich anschließend im Bereich der Brienner Straße bis zum Karolinenplatz ab, die Fußgruppen gelangen über den Oskar-von-Miller-Ring zum Straßenfest. Bis alle Gruppen die Strecke passiert haben, dauert es mehrere Stunden. Über Umleitungen bei Bus- und Trambahnlinien informiert die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). Das Kreisverwaltungsreferat sichert alle Veranstaltungsteile durch mobile Fahrzeugsperren.

Pride-Meile und Straßenfest am Sonntag

Neben der Pride-Meile ist am Samstag am Frauenplatz die Regenbogenfamilien-Area geöffnet. Ab 22 Uhr steigt im Rathaus das traditionelle CSD-Rathaus-Clubbing. Schirmherr und Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) führt die Politparade an. Im städtischen Block beteiligen sich zahlreiche Beschäftigte, Netzwerke und Unternehmen der Landeshauptstadt. Angeführt wird er vom CSD-Truck des Personal- und Organisationsreferats, der Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ* und des Beschäftigtennetzwerks Queer Net LHM.

Am Sonntag (28. Juni) steigt das Straßenfest nur im südlichen Teil der Ludwigstraße zwischen Odeonsplatz und Altstadtring. Für die Aufbauarbeiten wird die Veranstaltungsfläche auf der Ludwigstraße ab Mittwoch (24. Juni, 23 Uhr) für motorisierten Verkehr, Buslinien und Radverkehr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Betroffene Anlieger informiert der Veranstalter mittels Hauswurfsendung. Der Altstadtringtunnel bleibt während des gesamten Zeitraums befahrbar. Der Autoverkehr wird aus Richtung Norden bereits ab der Franz-Joseph-Straße abgeleitet.

Für Radfahrer ist eine Umleitungsroute in Richtung Norden westlich der Veranstaltungsfläche ausgeschildert, in Richtung Süden verläuft die Umleitung östlich der Veranstaltungsfläche. Die Abbauarbeiten sollen am Montag (29. Juni) nachmittags abgeschlossen sein.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) über ihre Maßnahmen rund um den CSD 2026.