CSD 2022 mit neuer Route: Die Politparade zieht über die Isar

In diesem Jahr beginnt die Route der großen CSD-Parade am Mariahilfplatz in der Au. Der Zug wird auch live im Internet gestreamt.

15. Juli 2022 - 20:13 Uhr | Ruth Frömmer

So wird heuer die Politparade geleitet. Es ist eine andere Route als beim letzten Mal. © Karte: Google Maps/Bearb.: anf