Corona-Verstöße: Polizei platzt mitten in Verlobungsfeier

Neun Männer und Frauen feiern ein Paar. Bei einem zweiten Fall machten 15 Studenten Party im Wohnheim.

Ramersdorf - Eine Familienfeier am Nachmittag fällt den Nachbarn bestimmt nicht auf, glaubte offenbar ein junges Paar und lud Freunde und Verwandte am vergangenen Samstag zu einer Verlobungsfeier in ihre Wohnung in Ramersdorf ein.

Doch die Nachbarn hörten Partylärm und Gelächter. Sie riefen die Polizei. Kurz nach 15 Uhr stoppten Streifenwagen vor dem Mehrfamilienhaus in der Pfälzer-Wald-Straße. In der Wohnung trafen die Beamten auf sechs Männer und drei Frauen im Alter von 25 bis 39 Jahren. Die Verlobungsparty war zu Ende, die Gäste mussten nach Hause gehen. Alle neun Personen wurden angezeigt.

Polizei beendete Party in Studentenwohnheim

Eine weitere Party beendete die Polizei in der Nacht auf Sonntag in Schwabing. 15 Studenten, sechs Frauen und neun Männer im Alter von 21 bis 24 Jahren, feierten in der Gemeinschaftsküche des Wohnheims in der Adelheidstraße. Kurz vor 1 Uhr nachts stoppten zwei Streifenwagen der Polizei.

Die Beamten beendeten die Studentenfete und zeigten die Teilnehmer wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzvorschriften an. Es drohen Bußgelder von jeweils 250 Euro.