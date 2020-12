Corona-Schnelltests in München: Hier gibt es Antigentests

Mittlerweile führen viele private Anbieter in München Corona-Schnelltests durch. Welche Teststationen es gibt und wie Sie einen Termin für einen Antigen-Test vereinbaren können.

Das Ergebnis eines Antigen-Schnelltests bekommt man in der Regel in weniger als 30 Minuten.

München - Viele Menschen würden sich gerne einem Corona-Schnelltest unterziehen, bevor sie Freunde und Familie zu Weihnachten treffen. Im Gegensatz zum PCR-Test, bei dem man meist zwei bis drei Tage auf das Ergebnis warten muss, erfährt man bei einem Antigen-Schnelltest schon nach 15-30 Minuten, ob man positiv oder negativ auf Covid-19 getestet wurde. Wir haben zusammengestellt, wo man sich derzeit in München mit und ohne Terminvereinbarung testen lassen kann.

Corona-Schnelltest ohne Terminvereinbarung

Der Münchner Facharzt für Mund-, Gesichts- und Kieferchirurgie Dr. Gerald Heigis eröffnet in enger Zusammenarbeit mit Betreibern von Gastronomie und Fitnessstudios drei Teststationen im Münchner Stadtgebiet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist hier nicht nötig. Ein Test kostet 30 Euro, hiervon werden 5 Euro an die lokale Gastronomie und Fitnesscenter gespendet. Weitere Informationen unter .

Coronateststelle MEX Bar Lounge

St.-Bonifatius-Straße 2a

81541 München

Öffnungszeiten: Täglich 8 – 18 Uhr

Coronateststelle München-Zentrum

Schillerstraße 11a

80336 München

Öffnungszeiten: Täglich 10 – 20 Uhr

Coronateststelle am Viktualienmarkt (ab Dienstag, 22. Dezember)

Frauenstraße 12

80469 München

Öffnungszeiten: Täglich 10 – 18 Uhr

Corona-Teststation im "Pacha"

Veronika und Alexander Spierer haben die "Test Now! GmbH" ins Leben gerufen. Wer einen Antigen-Test machen möchte, muss sich vorab online anmelden und einen Termin ausmachen. Ein Test kostet 39 Euro, das Ergebnis bekommt man in der Regel binnen 15 Minuten per E-Mail.

Coronateststelle im Pacha

Maximiliansplatz 5

80333 München

Öffnungszeiten: Täglich 9 – 18 Uhr

Terminvereinbarung und weitere Informationen unter

Corona-Teststation im "Strom"

Dr. Bruce Reith hat mit Projektleiter Kai Puschmann ein Schnelltest-Zentrum im Club "Strom" im Gebäude des "Lindwurmhof"eröffnet. Auch hier ist eine Terminvereinbarung nötig, der Test kostet 38,50 Euro.

Schnelltest-Zentrum München

Lindwurmstraße 88

80337 München

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8 – 19 Uhr. Vor und während der Weihnachtsfeiertage gibt es gesonderte Öffnungszeiten.

Terminvereinbarung und weitere Informationen unter

Corona-Teststation im "Neuraum"

Eine weitere Schnelltest-Station mit Voranmeldung befindet sich im Club "Neuraum" an der Hackerbrücke. Der Test kostet 40 Euro, das Testergebnis erhält man binnen 15 bis 30 Minuten per E-Mail. Die Station wird von dem Münchner Hausarzt Dr. Ahmad Sirfy betrieben.

Corona-Test-Zentrum im Club "Neuraum"

Arnulfstraße 17

80335 München

Terminbuchung und weitere Informationen gibt es unter .

Corona-Schnelltest im "Hackerhaus"

Das Wirtshaus Hackerhaus bietet ebenfalls Schnelltests an. Für gewöhnlich kann man auch ohne Termin vorbeikommen, vom 18. bis zum 24. Dezember ist eine Testung jedoch nur nach Vereinbarung möglich. Der Test kostet 45 Euro, das Ergebnis liegt nach 15 Minuten vor.

Corona-Schnelltest im Wirtshaus "Hackerhaus"

Sendlingerstraße 14

80331 München

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 – 19 Uhr; Samstag 10 – 18 Uhr

Terminvereinbarung und weitere Informationen unter .

Corona-Schnelltest am Stachus und in Obersendling

Direkt am Stachus werden Schnelltests unter der Leitung von Dr. Martin Pitzl, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, durchgeführt. Der Test kostet 39 Euro, das Ergebnis liegt nach 20 Minuten vor. Besonderheit hier: Für Schüler, Studenten, Rentner und Menschen mit Behinderung gilt ein ermäßigter Preis von 25 Euro. Eine weitere Testmöglichkeit gibt es in Obersendling.

Corona-Schnelltest in der "Kubaschewski Bar"

Karlsplatz 5

80335 München

Öffnungszeiten: täglich 8 – 20 Uhr

Terminvereinbarung und weitere Informationen unter

Corona-Schnelltest in Obersendling

Meglingerstraße 19

81477 München

Öffnungszeiten: täglich 8 – 20 Uhr

Terminvereinbarung und weitere Informationen unter

Corona-Schnelltest in der Residenz

In der Residenz bietet die Firma 21Dx Antigen-Schnelltest mit und ohne vorherige Anmeldung an. Der Preis beträgt 32 Euro, das Ergebnis liegt innerhalb 15 bis 30 Minuten vor.

Teststation 21Dx GmbH

Residenzstraße 1 Kaiserhof

80333 München

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8 – 20 Uhr, Sonntag 10 – 16 Uhr. Abweichende Öffnungszeiten an den Feiertagen.

Terminvereinbarung und weitere Informationen unter

Corona-Schnelltest im Isarforum

Die Praxis Dr. Frühwein und Partner bietet Corona-Schnelltests an der Ludwigsbrücke an mit vorheriger Terminvereinbarung an. Der Test kostet 39 Euro.

Teststation im Isarforum

Ludwigsbrücke

80538 München

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 – 20 Uhr, Samstag und Sonntag 8 – 14 Uhr

Terminvereinbarung und weitere Informationen unter

Sicherheitsregeln auch beim Schnelltest beachten

Egal wo Sie sich testen lassen: Kommen Sie ohne Begleitung zum Test, beachten Sie die gängigen Hygieneregeln und informieren Sie sich vorab über die Zahlungsmöglichkeiten, um sich und dem Testpersonal zusätzlichen Stress und Arbeit zu ersparen.