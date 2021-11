Corona-Regeln verschärft: Das gilt jetzt in München und Bayern

In Bayern gelten ab dem 6.11. wieder verschärfte Corona-Regeln, um die vierte Welle einzudämmen. Die AZ hat die geltenden Regeln zusammengefasst.

München - In Bayern gilt seit dem 2. September die 14. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung . Diese ist mittlerweile bis zum 24. November verlängert. Seit dem 6. Oktober gibt es neue Corona-Lockerungen, die vor allem für Geimpfte und Genesene Erleichterungen mit sich bringen - ansgesichts der vierten Welle hat die Bayerische Staatsregierung die Corona-Regeln mit Wirkung ab 6. November wieder verschärft.

Die aktuellen Corona-Regeln in Bayern im Überblick:

DAUER

Die 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wurde verlängert und gilt nun bis einschließlich 24. November.

3G, 2G und 3G+

Nur bei der sogenannten 3G-Regel ist die Inzidenz noch relevant. Liegt der Wert in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt bei über 35, gilt dort in Innenräumen der Grundsatz, dass man entweder vollständig geimpft, genesen oder getestet sein muss.

Konkret gilt die 3G-Regel für Veranstaltungen, Sportstätten, Fitnessstudios, Kulturevents, Theater, Kinos, Museen, Gedenkstätten, die Gastronomie, Beherbergungsbetriebe, Hochschulen, Krankenhäuser, Bibliotheken, Musikschulen, die Erwachsenenbildung sowie für weitere Freizeiteinrichtungen wie Bäder, Thermen, Saunen, Seilbahnen, Ausflugsschiffe, Spielbanken, den touristischen Reisebusverkehr und ähnliches.

In Clubs gilt die 3G+-Regel. Heißt: Wer rein will, muss geimpft oder genesen sein, oder braucht einen negativen PCR-Test. Ein Schnelltest reicht nicht aus.

Ministerpräsident Markus Söder verkündete Anfang Oktober zudem, dass beispielsweise Fußballstadien und Konzertsäle wieder voll ausgelastet werden können, wenn das 2G (geimpft oder genesen) oder 3G+-Modell angewendet wird.

KRANKENHAUS-AMPEL

Die Krankenhausampel bei einer landesweiten Überlastung des Gesundheitswesens wurde um eine Intensivbettenkomponente erweitert und mit konkreten Maßnahmen hinterlegt. Danach gilt:

Gelbe Stufe: Die gelbe Stufe gilt, sobald entweder in den vorangegangenen sieben Tagen landesweit mehr als 1.200 Covidpatienten in ein bayerisches Krankenhaus eingewiesen wurden oder – das ist neu – landesweit mehr als 450 Intensivbetten mit Covidpatienten belegt sind. Sobald nach Feststellung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege eine der beiden Alternativen greift, gilt landesweit ab dem auf die Feststellung folgenden Tag:

Bei gelber Stufe als Maskenstandard wieder die FFP2-Maske (statt OP-Gesichtsmaske). In der Schule und für Kinder und Jugendliche wieder die schon gewohnten Sonderregeln (Stoffmaske in der Grundschule, im Übrigen medizinische Maske). Alle Einrichtungen, Veranstaltungen etc., die bisher nach 3G-Regeln zugänglich sind, sind dann nur nach 3G plus zugänglich. Ausgenommen werden lediglich die Hochschulen sowie außerschulische Bildungsangebote einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Bibliotheken und Archive – hier gilt weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit Schnelltest (3G).

Für Clubs, Diskotheken, Bordellbetriebe und vergleichbare Freizeiteinrichtungen gilt bei Stufe gelb verpflichtendes 2G.

In Pflegeeinrichtungen sollen mindestens zweimal wöchentlich obligatorische Tests (Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests) für das Personal und Besucher vorgenommen werden.

Rote Stufe: Die rote Stufe gilt, sobald landesweit mehr als 600 Intensivbetten mit Covidpatienten belegt sind. Sobald dies nach Feststellung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege der Fall ist, gilt landesweit ab dem auf die Feststellung folgenden Tag:

Einrichtungen, Veranstaltungen etc., die sonst nach 3G-Regeln zugänglich sind, sind dann nur nach 2G zugänglich, also nur für Geimpfte und Genesene, nicht für Getestete. Ausgenommen werden hier die Gastronomie, Beherbungsunternehmen und körpernahe Dienstleistungen. Hier bleibt es bei 3G plus. In Hochschulen, außerschulischen Bildungsangeboten einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Bibliotheken und Archive gilt weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit Schnelltest (3G).

Die Zugangsregelung "3G“"(einfacher Schnelltest zweimal pro Woche genügt) gilt in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten im Falle der roten Stufe außerdem für alle Beschäftigten, die während ihrer Arbeit Kontakt zu anderen Personen haben (egal ob Kunden, andere Beschäftigte oder sonstige Personen). Das gilt allerdings nicht für den Handel und den ÖPNV.

MASKENPFLICHT

Es gibt keine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske mehr, vorgeschrieben sind nur noch medizinische Masken. In Innenräumen gilt grundsätzlich eine Maskenpflicht. Ausnahmen: Der eigene Platz in der Gastronomie sowie bei festen Sitz- oder Stehplätzen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Auch im ÖPNV und Fernverkehr muss weiterhin eine Maske getragen werden – doch auch hier ist FFP2 nicht mehr Pflicht. Unter freiem Himmel entfällt die Maskenpflicht grundsätzlich, Ausnahme sind hier größere Veranstaltungen.

Die Maskenpflicht in Innenräumen entfällt bei 2G und 3G+.

SCHULE

Bayerns Schüler und Schülerinnen werden nicht mehr in den Wechselunterricht geschickt, selbst wenn die Infektionszahlen steigen sollten. "Es gilt der Präsenzunterricht", stellte Söder Anfang Oktober klar. Die Regelungen zum Wechselunterricht ab einer Inzidenz von 100 ist gestrichen. Für zunächst zwei Wochen gilt ab dem 8.11. wieder eine Maskenpflicht am Platz. Sobald es Infektionen in einer Klasse gibt, sollen alle Schüler jeden Tag getestet werden.

KITAS

Ähnlich wie in den Schulen wird auch bei den Kitas verfahren: Die Einrichtungen sollen auch bei höheren Corona-Zahlen ganz normal öffnen können. Auch hier wurden die Regelungen ab einer Inzidenz von 100 (eingeschränkter Regelbetrieb) ersatzlos gestrichen.

VERANSTALTUNGEN

In Bayern sind neben Sportveranstaltungen auch wieder Kulturevents und Kongresse mit bis zu 50.000 Teilnehmern erlaubt. Die bisherigen Personenobergrenzen für private und öffentliche Veranstaltungen entfallen. Veranstaltungsorte dürfen komplett ausgelastet werden, sofern das 2G- oder 3G+-Modell greift. Auch das Alkoholverbot gilt dann nicht mehr.

Auch Volksfeste dürfen wieder stattfinden, es gilt 3G.

NACHTLEBEN

Clubs und Diskotheken dürfen in Bayern seit dem 1. Oktober wieder öffnen. Auch hier gilt das 3G+-Prinzip. Besucher dürfen ohne Abstand und ohne Masken tanzen.

GASTRONOMIE UND HANDEL

Es gibt keine coronabedingte Sperrstunde mehr. Im Handel, bei Dienstleistungen und Freizeiteinrichtungen entfallen die Kunden- oder Besucherbeschränkungen nach Quadratmeter.

