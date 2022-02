Corona-Regeln gelockert: Das gilt ab jetzt in München und Bayern

Bund und Länder lockern die Corona-Regeln weiter. In Bayern sind sie bereits am 17. Februar in Kraft getreten. Die AZ fasst die aktuellen Maßnahmen für München und Bayern zusammen.

München - Das Coronavirus hat München, Bayern und Deutschland weiter im Griff. Aber "wir können feststellen, dass der Höhepunkt von Corona wohl erreicht ist", erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zuletzt. Daher hat das Bayerische Kabinett in einer Sitzung am Dienstag (15. Februar) beschlossen, die Regeln zu lockern. Diese gelten seit 17. Februar.

Die 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) vom 23. November 2021 ist bis zum 19. März verlängert worden, jedoch gibt es einige Anpassungen.

Die Corona-Regeln in München und in Bayern im Überblick:

2G, 2G+, 3G und 3G+

In Bayern gilt flächendeckend die 3G-, 3G+- oder 2G-Regelung. 2G+ gibt es aktuell nirgendwo mehr.

Am 15. Februar hat das Kabinett eine Lockerung der Zugangsregelungen beschlossen. Aus 2G+ wird 2G, aus 2G wird 3G mit der Ausnahme von Beherbergungsbetrieben und der Gastronomie. Diese sollen am 4. März folgen und dann ebenfalls mit 3G zugänglich sein.

Bei Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen gilt seit 17. Februar 2G. Geimpfte und Genesene brauchen also keine Booster-Impfung oder negativen Test mehr.

3G gilt dann für Hochschulen, außerschulische Bildung, berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, Musikschulen, Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Fitnessstudios und Solarien. Auch am Arbeitsplatz gilt weiterhin 3G. Ungeimpfte müssen mehrmals pro Woche einen Corona-Test machen. Für körpernahe Dienstleistungen (z.B. Friseur oder Tattoostudio) gilt schon seit dem 9. Februar 3G.

2G, 2G+, 3G, 3G+: Was bedeuten die Corona-Regeln? 2G: Geimpft oder genesen. Getestete Personen erhalten keinen Zutritt. Als Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden.

Geimpft oder genesen. Getestete Personen erhalten keinen Zutritt. Als Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. 2G+: Geimpft oder genesen. Zusätzlich muss ein negativer Corona-Test vorgezeigt werden.

Geimpft oder genesen. Zusätzlich muss ein negativer Corona-Test vorgezeigt werden. 3G: Geimpft, genesen oder getestet. PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein, Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden.

Geimpft, genesen oder getestet. PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein, Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. 3G+: Geimpft, genesen oder getestet. Nur PCR-Test erlaubt (maximal 48 Stunden alt), ein Schnelltest ist nicht zulässig. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden.

FFP2-Maskenpflicht

In Bayern gilt die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen – auch in Bereichen, wo die 2G-Regel greift. Ausnahmen: Der eigene Platz in der Gastronomie. Auch im ÖPNV und Fernverkehr muss weiterhin eine Maske getragen werden. Unter freiem Himmel entfällt die Maskenpflicht grundsätzlich, Ausnahme sind hier größere Veranstaltungen.

Kontaktbeschränkungen

Große Lockerung: Für Geimpfte und Genesene gibt es keine Kontaktbeschränkungen für private Treffen mehr.

Für Ungeimpfte ändert sich vorerst nichts, das heißt: Sobald es bei einem Treffen im privaten oder öffentlichen Raum mindestens eine ungeimpfte Person gibt, darf sich ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren sind von der Regelung ausgenommen.

Schulen und Kitas bleiben geöffnet

Bayerns Schüler und Schülerinnen werden nicht mehr in den Wechselunterricht geschickt, geöffnete Schulen haben weiterhin höchste Priorität. Die Maskenpflicht am Platz wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Sobald es Infektionen in einer Klasse gibt, müssen positiv getestete Schüler in Quarantäne, Klassenkameraden werden vermehrt getestet.

Auch Kitas sollen weiterhin geöffnet bleiben, in den meisten Fällen werden feste Gruppen eingerichtet. In den Kitas soll drei Mal pro Woche getestet werden.

Neu seit dem 10. Januar: Kinder müssen nun mindestens dreimal die Woche einen negativen Corona-Test vorweisen. Das gilt für alle ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.

Kapazitätsbeschränkungen: Lockerungen in Kultur, Kunst und Kino

Für überregionale Sportveranstaltungen gibt eine Kapazitätsbeschränkung von 50 Prozent, maximal dürfen aber 25.000 Zuschauer anwesend sein. Es gilt 2G, Maskenpflicht und ein Alkoholverbot.

In Kultur, Kunst und Kino darf die Kapazität zu 75 Prozent ausgelastet werden. Es gilt weiter die 2G-Regel sowie die FFP2-Maskenpflicht.

Nachtleben: Clubs und Diskotheken sind geschlossen

Clubs und Diskotheken in Bayern sind seit November wieder ausnahmslos geschlossen! Das Nachtleben wurde in Bayern komplett heruntergefahren, das betrifft neben Clubs und Diskotheken auch reine Schankwirtschaften, also Bars.

Bund und Länder einigten sich am 16. Februar darauf, dass Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen Test ab dem 4. März wieder Clubs und Diskotheken besuchen können – dann gilt dort die 2G+-Regel. Bei einer dritten Impfung entfällt die Testpflicht.

Ob Bayern bei dieser Regelung mitziehen wird, ist noch unklar. In der Vergangenheit verfolgte der Freistaat hier teils einen strengeren Kurs.

Alkoholverbot in der Münchner Innenstadt

Seit 8. Dezember gilt in weiten Teilen der Münchner Innenstadt wieder ein Alkoholverbot. In der Fußgängerzone sowie auf dem Viktualienmarkt darf täglich von 11 bis 23 Uhr kein Alkohol konsumiert werden.

Gastronomie - keine Sperrstunde mehr

In der Gastronomie gibt es seit dem 9. Februar keine Sperrstunde mehr.

Es gilt die 2G-Regelung, auch für die Außengastronomie. Kommunen können laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in eigenem Ermessen Alkoholverbote für publikumsträchtige Plätze einführen.

Handel

Für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe entfällt die Begrenzung der Kundenzahl auf maximal einen Kunden je zehn Quadratmeter. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt aber weiter bestehen.

Lockdown in Corona-Hotspots

Die einstige, schon seit längerem ausgesetzte Hotspot-Regelung, wonach in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 1.000 schärfere Regeln greifen müssten, entfällt ersatzlos.

"Freedom Day" am 20. März geplant

Bund und Länder haben sich am 16. Februar darauf geeinigt, dass am 20. März alle tiefgreifenderen Corona-Maßnahmen entfallen – wenn die Situation in den Kliniken diesen Schritt zulässt. Einige Maßnahmen soll es dann aber weiterhin geben, etwa die Maskenpflicht in Innenräumen und dem ÖPNV sowie das Abstandsgebot. Dafür wird eine bundesweite Rechtsgrundlage angestrebt.